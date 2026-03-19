 Enrique Iglesias comparte tiernas fotos de sus 4 hijos juntos
Farándula

Enrique Iglesias emociona al mostrar fotos de sus 4 hijos juntos

El reconocido cantante y compositor comparte una conmovedora fotografía familiar donde presenta a su recién nacido, generando una ola de emociones entre sus seguidores.

Compartir:
Enrique Iglesias
Enrique Iglesias / FOTO: Instagram

Enrique Iglesias sorprendió a sus seguidores al publicar una imagen inédita junto a Anna Kournikova y sus cuatro hijos durante la celebración del Día del Padre en España, desatando una ola de comentarios emotivos en redes sociales.

El cantante, que acostumbra a mantener su vida familiar lejos del foco mediático, aprovechó la significativa fecha para compartir un retrato donde se muestra con su pareja, la extenista Anna Kournikova, y sus hijos, incluyendo al más pequeño de la familia, nacido el 17 de diciembre de 2025. 

La fotografía rápidamente generó reacciones entre sus fans, quienes celebraron la ternura y unión familiar del artista.

"Familia ❤️❤️❤️❤️❤️ ", escribió el intérprete de Héroe junto a la postal, que en solo unos minutos ya acumula miles de 'me gusta' y cientos de comentarios por parte de sus fans. 

Foto embed
Enrique Iglesias hijos - Instagram

La publicación captó especial atención por incluir por primera vez la imagen de la nueva incorporación a la familia, cuyo nombre aún no se ha hecho público. Hasta ahora, la pareja había protegido celosamente la identidad de sus hijos, por lo que el gesto fue recibido con gran entusiasmo.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova, conocidos por su discreción en cuanto a su vida privada, generaron gran expectación al mostrar a sus hijos de forma tan abierta. 

El hermetismo habitual de la pareja ha hecho que cada aparición pública familiar se convierta en noticia, otorgando a la reciente imagen difundida un carácter especialmente relevante para sus fans.

El nacimiento del nuevo integrante

La fotografía de los hijos de la pareja llega un día después de que el bebé cumpliera tres meses de vida. Fue el pasado 17 de diciembre cuando la familia Iglesias-Kournikova sumó un integrante más a su familia.

Con una tierna fotografía de su recién nacido, el cantante y su pareja dieron a conocer el nacimiento del bebé. "My Sunshine 12.17.2025", escribieron en un post conjunto. 

Diez días después del nacimiento del pequeño, Anna y Enrique Iglesias derritieron las redes sociales al compartir el primer posado de hermanos, en el que se aprecia a Nicholas, Lucy y Mary, arropando al bebé de la casa. 

El hecho de que Enrique Iglesias decidiera compartir una fotografía más de sus encantadores hijos, deja ver lo pleno que se siente en esta etapa como hombre de familia, justo como lo señaló su hermano Julio Iglesias Jr. hace unos días. 

En una conversación con Despierta América (Univision) a inicios de este mes, el hermano mayor de Enrique Iglesias habló acerca de la faceta del intérprete como padre de cuatro retoños.

"Sí, éramos pocos y parió la abuela", dijo en tono bromista sobre la creciente familia de Enrique. "Mi hermano está feliz, está muy contento, él está en su mundo con sus niños y la verdad que son maravillosos", compartió el orgulloso tío. 

En Portada

Gobierno declara Estado de Prevención en seis departamentost
Nacionales

Gobierno declara Estado de Prevención en seis departamentos

07:06 AM, Mar 19
Paso cerrado en ruta de Santa María de Jesús hacia Palín por derrumbet
Nacionales

Paso cerrado en ruta de Santa María de Jesús hacia Palín por derrumbe

06:24 AM, Mar 19
Guatemala percibe sismo con epicentro en Méxicot
Nacionales

Guatemala percibe sismo con epicentro en México

06:43 AM, Mar 19
Thibaut Courtois es baja sensible en el Real Madrid t
Deportes

Thibaut Courtois es baja sensible en el Real Madrid

08:44 AM, Mar 19
Champions League: UEFA confirma días y horarios para cuartos de finalt
Deportes

Champions League: UEFA confirma días y horarios para cuartos de final

08:34 AM, Mar 19

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosIránNoticias de GuatemalaMundial 2026EE.UU.Liga NacionalDonald TrumpSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos