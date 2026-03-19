Enrique Iglesias comparte tiernas fotos de sus 4 hijos juntos

Enrique Iglesias sorprendió a sus seguidores al publicar una imagen inédita junto a Anna Kournikova y sus cuatro hijos durante la celebración del Día del Padre en España, desatando una ola de comentarios emotivos en redes sociales.
El cantante, que acostumbra a mantener su vida familiar lejos del foco mediático, aprovechó la significativa fecha para compartir un retrato donde se muestra con su pareja, la extenista Anna Kournikova, y sus hijos, incluyendo al más pequeño de la familia, nacido el 17 de diciembre de 2025.
La fotografía rápidamente generó reacciones entre sus fans, quienes celebraron la ternura y unión familiar del artista.
"Familia ❤️❤️❤️❤️❤️ ", escribió el intérprete de Héroe junto a la postal, que en solo unos minutos ya acumula miles de 'me gusta' y cientos de comentarios por parte de sus fans.
La publicación captó especial atención por incluir por primera vez la imagen de la nueva incorporación a la familia, cuyo nombre aún no se ha hecho público. Hasta ahora, la pareja había protegido celosamente la identidad de sus hijos, por lo que el gesto fue recibido con gran entusiasmo.
Enrique Iglesias y Anna Kournikova, conocidos por su discreción en cuanto a su vida privada, generaron gran expectación al mostrar a sus hijos de forma tan abierta.
El hermetismo habitual de la pareja ha hecho que cada aparición pública familiar se convierta en noticia, otorgando a la reciente imagen difundida un carácter especialmente relevante para sus fans.
El nacimiento del nuevo integrante
La fotografía de los hijos de la pareja llega un día después de que el bebé cumpliera tres meses de vida. Fue el pasado 17 de diciembre cuando la familia Iglesias-Kournikova sumó un integrante más a su familia.
Con una tierna fotografía de su recién nacido, el cantante y su pareja dieron a conocer el nacimiento del bebé. "My Sunshine 12.17.2025", escribieron en un post conjunto.
Diez días después del nacimiento del pequeño, Anna y Enrique Iglesias derritieron las redes sociales al compartir el primer posado de hermanos, en el que se aprecia a Nicholas, Lucy y Mary, arropando al bebé de la casa.
El hecho de que Enrique Iglesias decidiera compartir una fotografía más de sus encantadores hijos, deja ver lo pleno que se siente en esta etapa como hombre de familia, justo como lo señaló su hermano Julio Iglesias Jr. hace unos días.
En una conversación con Despierta América (Univision) a inicios de este mes, el hermano mayor de Enrique Iglesias habló acerca de la faceta del intérprete como padre de cuatro retoños.
"Sí, éramos pocos y parió la abuela", dijo en tono bromista sobre la creciente familia de Enrique. "Mi hermano está feliz, está muy contento, él está en su mundo con sus niños y la verdad que son maravillosos", compartió el orgulloso tío.