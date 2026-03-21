Actriz Mariana Pizarro muere durante viaje en bus

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó el fallecimiento de la actriz y directora de teatro Mariana Pizarro, quien murió de forma repentina mientras viajaba en un autobús. La artista, de 55 años, fue hallada sin vida por el conductor de la unidad al llegar a la terminal de destino.
De acuerdo con la información difundida por la organización, Pizarro viajaba desde la ciudad de Buenos Aires hacia Posadas cuando ocurrió el deceso. Al finalizar el trayecto, el chofer intentó despertarla sin obtener respuesta, por lo que dio aviso a las autoridades, quienes confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
En un comunicado, la Asociación Argentina de Actores y Actrices expresó su pesar por la pérdida de la intérprete y docente, quien además se desempeñó como exdelegada de la entidad en la provincia de Misiones.
Con profundo pesar despedimos a la actriz y docente Mariana Pizarro, cuya repentina e inesperada partida nos impacta profundamente", señaló la institución.
No presentaba signos de violencia
Las autoridades indicaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que fue entregado posteriormente a sus familiares. Hasta el momento no se han revelado las causas exactas de su fallecimiento.
Pizarro contaba con una amplia trayectoria en el ámbito teatral y cultural. Se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires y también impartió clases y talleres en distintos países, entre ellos México y Estados Unidos. Además de su labor como actriz y directora, era reconocida por su trabajo como promotora cultural y docente.
Tras conocerse la noticia, colegas, alumnos y seguidores expresaron su pesar en redes sociales y recordaron la última publicación de la artista, en la que promovía la defensa de los derechos de los niños. Usuarios destacaron su compromiso con el teatro y su aporte a la formación de nuevas generaciones de artistas.