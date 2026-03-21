Influencer agrede a su bebé durante transmisión en vivo

Una influencer identificada como Dileisy Yokasta García, originaria de República Dominicana, fue arrestada por las autoridades luego de que se viralizara un video en el que aparece agrediendo física y verbalmente a su hijo pequeño durante una transmisión en vivo en la plataforma TikTok.
La grabación, difundida ampliamente en redes sociales, provocó indignación entre los usuarios, quienes denunciaron el hecho y exigieron la intervención de las autoridades. En el video se observa a la mujer frente a la cámara mientras el menor llora a su lado. Visiblemente molesta, la influencer le reclama al niño y le pregunta en repetidas ocasiones si "quiere golpes".
En un momento de la transmisión, la mujer se levanta y sale del encuadre. Aunque el niño no aparece en cámara, se escuchan golpes y su llanto se intensifica, lo que generó fuertes críticas entre quienes presenciaban el directo. Minutos después, la mujer regresa frente a la cámara y asegura que golpeó al menor, afirmando que lo hizo porque el niño "quería golpes", lo que agravó la reacción negativa en redes sociales.
Arrestan a influencer
Tras la viralización del material, varios usuarios presentaron denuncias, lo que llevó a las autoridades locales a intervenir y proceder con la detención de García. La influencer enfrenta un proceso por presunta violencia contra un menor de edad, delito que es sancionado por la legislación dominicana.
El caso ha reavivado el debate sobre la exposición de niños en transmisiones en vivo y la responsabilidad de los creadores de contenido en plataformas digitales. Organizaciones y especialistas en protección infantil han reiterado la importancia de denunciar cualquier forma de maltrato y de priorizar el bienestar de los menores por encima de la actividad en redes sociales.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la situación legal de la mujer, mientras que el menor quedó bajo resguardo de familiares y de las entidades de protección correspondientes.