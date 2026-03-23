 Semana Santa: Destinos Sorprendentes para Tu Viaje
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¿Qué hacer durante Semana Santa? Países que te pueden sorprender

La Semana Santa impulsa el aumento de viajes internacionales desde Guatemala, consolidando la temporada como una de las más activas del año.

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Semana Santa, Semana Santa
Semana Santa / FOTO: Semana Santa

La Semana Santa se mantiene como uno de los períodos del año con mayor movilidad de viajeros en Guatemala, especialmente entre quienes aprovechan los días de descanso para realizar escapadas fuera del país. La temporada no solo representa una oportunidad para el turismo, sino también una muestra del crecimiento sostenido del mercado emisor guatemalteco en Centroamérica.

De acuerdo con datos del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), durante la Semana Santa 2025 se registró un movimiento de entrada y salida del país de 490,254 personas. Cabe destacar que esta cifra que confirma el alto flujo de viajeros que buscan disfrutar del descanso en el extranjero.

Las tendencias indican que Guatemala se ha consolidado como un mercado relevante en materia de viajes internacionales. Según información del Instituto Guatemalteco de Turismo, el país mantiene una dinámica creciente de turismo emisor impulsada por la mejora en la conectividad aérea y la diversificación de destinos disponibles desde el territorio nacional.

Entre los destinos más buscados por los guatemaltecos durante la Semana Santa destacan México, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Colombia, países que ofrecen cercanía, variedad de experiencias y facilidad de acceso. Estas opciones se han convertido en alternativas ideales tanto para viajes familiares como para escapadas cortas.

Toma en cuenta para Semana Santa

En este contexto, además de elegir el destino, los viajeros priorizan cada vez más la planificación anticipada y la prevención de riesgos. Situaciones como retrasos de vuelos, pérdida de equipaje o emergencias médicas en el extranjero se han convertido en factores determinantes al momento de organizar un viaje, motivando la búsqueda de servicios que brinden respaldo antes y durante la experiencia.

"En épocas como Semana Santa, aumenta la cantidad de guatemaltecos que viajan al extranjero, por lo que resulta importante contar con respaldo ante cualquier eventualidad. Además, para esta temporada, Assist Card ha desarrollado una promoción acorde a las necesidades de los viajeros, con alternativas para que todos puedan viajar seguros y tranquilos", expresó Leonardo Tonhaiser, Regional Country Manager de Assist Card Centroamérica, Panamá y Caribe.

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El lanzamiento ha generado expectativa entre los fanáticos, quienes ya comparten sus primeras opiniones.

En respuesta a esta demanda, Assist Card anunció una promoción especial de hasta 35% de descuento en sus productos de asistencia al viajero, disponible hasta el 31 de marzo. La oferta puede adquirirse en su boutique ubicada en zona 10, en el kiosco del Aeropuerto Internacional La Aurora, agencias de viaje autorizadas y en su sitio web oficial.

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