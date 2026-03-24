Cristian Castro se declara célibe y renuncia a su intimidad

Cristian Castro sorprendió en pleno escenario de Monterrey al anunciar que dejará de lado su vida sexual de forma indefinida, una revelación que dejó sin palabras a sus seguidores y generó fuertes reacciones en redes sociales y en la prensa de espectáculos.
El hijo de Verónica Castro, conocido como el "Gallito Feliz", decidió abrazar el celibato tras su conflictiva relación con la empresaria argentina Mariela Sánchez, poniendo un alto rotundo a cualquier contacto físico con nuevas parejas mientras atraviesa una etapa de cambios personales.
Durante el concierto, Cristian Castro fue directo con su anuncio: "Ya me retiré, ustedes también pueden".
El intérprete de "Azul" invitó a su público a sumarse a su camino en la castidad, usando su característico sentido del humor.
Su confesión llega después de meses de exposición mediática y polémicas a raíz de su romance con Sánchez, que empezó en diciembre de 2023 y estuvo marcado por rupturas constantes, reconciliaciones y críticas públicas de la empresaria argentina hacia el propio cantante y su fandom mexicano.
Fuentes cercanas al entorno del artista resaltan que el anuncio del celibato surge en medio de rumores, ataques y desgaste emocional por las tensiones de la relación.
El público en Monterrey reaccionó con asombro y múltiples comentarios circularon en redes sociales luego de la singular declaración de Castro.
El "Gallito Feliz" no renuncia al amor ni al compromiso
Lejos de cerrar la puerta al amor, Cristian Castro admitió que sigue creyendo en relaciones estables y se siente preparado para un compromiso serio.
En declaraciones recogidas por Ventaneando, el cantante aseguró que cuando aparezca la pareja correcta está listo para ir directo al altar: "Voy, les pongo el anillo y vámonos a casar", comentó entre risas ante los reporteros que cubrían el evento.
Esta postura deja en claro que el celibato que Castro propone es solo una pausa física, no una resignación definitiva al romance o a la vida en pareja.
El artista insinuó que ve en el matrimonio un objetivo próximo, aunque por ahora su vida amorosa permanece en suspenso mientras busca estabilidad emocional.