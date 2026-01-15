Estado de Salud de Verónica Castro: Últimas Noticias

La actriz, cantante y conductora mexicana, Verónica Castro volvió a convertirse en tendencia en las últimas horas luego de que se diera a conocer que fue hospitalizada para atender complicaciones derivadas de un grave accidente que sufrió hace más de dos décadas.
La noticia fue revelada en el programa de espectáculos Ventaneando, donde se explicó que la decisión de internarse fue tomada por recomendación médica.
De acuerdo con lo informado por Pati Chapoy, una fuente cercana a la actriz confirmó que Verónica Castro ingresó a un centro hospitalario para someterse a terapias especializadas, como parte del tratamiento por las secuelas que arrastra desde el accidente ocurrido en 2004, durante la final del reality Big Brother VIP.
El accidente que cambió su vida
En aquel entonces, Verónica Castro sufrió una fuerte caída mientras participaba en un segmento del programa que involucraba montar un elefante. El incidente le provocó severas lesiones en la columna vertebral, lo que derivó en múltiples cirugías a lo largo de los años y una transformación radical en su estado de salud.
"Este día, Verónica Castro, con la recomendación de uno de sus médicos, tomó la decisión de internarse varios días en un hospital para recibir terapia; hay que recordar que hace unos años tuvo una caída de un elefante. Esa caída la llevó a varias operaciones en la columna vertebral, tiene algunos discos que le tuvieron que poner, ha sido un tema de toda la vida", explicó Chapoy durante la emisión del programa.
Aunque hasta el momento la actriz no ha emitido un comunicado oficial en sus redes sociales, se sabe que esta hospitalización forma parte de un proceso médico que ha enfrentado de manera intermitente desde hace más de 20 años.
Las secuelas físicas que persisten
Verónica Castro ha hablado en el pasado con total franqueza sobre la gravedad de las lesiones que sufrió. En una entrevista concedida a la revista Caras, la artista reveló que gran parte de su columna fue intervenida quirúrgicamente y reconstruida con materiales como titanio, lo que cambió por completo su calidad de vida.
"Me sometí a varias cirugías. Ahora todas las cervicales las tengo postizas, todo el cuello es de titanio, perdí la médula espinal casi completa y hubo que reconstruir la espalda. Ha sido el tiempo más difícil que he vivido en toda mi existencia, me ha costado mucho trabajo... No teniendo la salud completa, uno no puede salir adelante tan fácil", confesó en aquella ocasión.
A sus 73 años, la actriz no volvió a recuperar el ritmo de vida que llevaba antes del accidente; sin embargo, ha demostrado una enorme fortaleza al mantenerse activa, lúcida y presente en la vida pública, pese a las limitaciones físicas que enfrenta.
