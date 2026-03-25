Alan Ritchson: Sin acusaciones tras pelea con su vecino

El actor estadounidense Alan Ritchson, protagonista de la exitosa serie Reacher, se vio envuelto en una controversia luego de protagonizar un violento altercado con un vecino en un barrio residencial de Nashville.
El episodio ocurrió mientras el artista circulaba en motocicleta junto a dos de sus hijos. Según las primeras versiones difundidas, un hombre identificado como Ronnie Taylor se interpuso en su camino al considerar que el actor conducía a alta velocidad, lo que habría provocado una situación de tensión que terminó en una pelea física.
Videos del enfrentamiento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, mostrando al vecino recibiendo varios golpes. Las imágenes generaron un intenso debate entre seguidores y críticos del actor, quienes cuestionaron su reacción ante el incidente.
La versión del vecino
En declaraciones a medios estadounidenses, Taylor aseguró que su intención fue advertir al actor sobre el peligro de manejar de forma imprudente en una zona residencial.
De acuerdo con su relato, decidió acercarse cuando vio la motocicleta circular a alta velocidad. "Lo empujé porque venía hacia mí con su moto. Lo hizo una segunda vez; lo empujé otra vez y entonces se bajó y me dio una paliza", sostuvo.
El hombre afirmó además que desconocía la identidad del actor y que actuó pensando que se trataba de un vecino más. Según dijo, sufrió heridas visibles como consecuencia del enfrentamiento y aseguró que el episodio dejó secuelas físicas.
El video que cambió la narrativa
Con el paso de las horas, surgió una segunda grabación tomada por la cámara corporal del propio Ritchson. En esas imágenes se observa cómo el vecino se interpone en su trayecto, lo que obliga al actor a maniobrar y termina provocando una caída junto a sus hijos.
Este nuevo material audiovisual fue clave para la investigación policial, ya que permitió reconstruir la secuencia de los hechos desde otra perspectiva. La difusión del video generó opiniones divididas, pues algunos usuarios consideraron que el actor reaccionó de forma desproporcionada, mientras otros señalaron que actuó para protegerse.
La polémica publicación en redes sociales
En medio del escándalo, Ritchson publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que fue interpretado por muchos como una indirecta relacionada con el caso.
La frase atribuida a Napoleón Bonaparte decía: "Nunca interrumpas a tu enemigo mientras está cometiendo un error". El posteo alimentó la controversia y avivó el debate sobre su actitud frente a la situación.
La respuesta de las autoridades
La investigación avanzó durante varios días hasta que el Departamento de Policía de Brentwood emitió un comunicado oficial confirmando que no se presentarán cargos penales contra el actor.
El capitán Steven Pepin explicó que la decisión se tomó tras revisar las pruebas disponibles, entre ellas los videos y los testimonios de testigos. Según indicó, las autoridades concluyeron que el artista actuó en legítima defensa.
"Tras revisar las pruebas disponibles, incluyendo grabaciones de vídeo y declaraciones de testigos, se determinó que las acciones de Ritchson fueron en legítima defensa", señaló el funcionario en declaraciones difundidas por medios especializados.
Aunque la resolución policial cierra el capítulo legal para el actor, el incidente continúa generando conversación pública. El caso reavivó el debate sobre el comportamiento de las celebridades fuera de la pantalla y el uso de la fuerza en situaciones de confrontación.
Por ahora, Alan Ritchson no ha ofrecido declaraciones extensas sobre lo ocurrido, pero su entorno ha dejado entrever que el actor busca retomar la normalidad tras la polémica.