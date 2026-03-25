 ¿Cerrará OnlyFans tras la muerte de su dueño? Lo que se sabe
Farándula

¿Cerrará OnlyFans tras la muerte de su dueño? Esto es lo que se sabe hasta ahora

La muerte del propietario de OnlyFans ha generado dudas sobre el futuro de la popular plataforma de suscripción.

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OnlyFans, Instagram
OnlyFans / FOTO: Instagram

La reciente muerte del empresario Leonid Radvinsky, propietario mayoritario de OnlyFans, ha generado incertidumbre en millones de usuarios y creadores alrededor del mundo.  La pregunta que muchos se hacen es si la popular plataforma de suscripción podría cerrar tras la ausencia de su principal accionista.

Sin embargo, la información disponible apunta a que, al menos por ahora, el servicio seguirá funcionando con normalidad. Leonid Radvinsky falleció a los 43 años luego de una larga lucha contra el cáncer, según confirmó la propia compañía en un comunicado oficial.

Su muerte ha provocado especulaciones sobre el futuro de la empresa que transformó la economía digital al permitir que creadores monetizaran directamente su contenido a través de suscripciones. OnlyFans, fundada en 2016, se convirtió en uno de los modelos de negocio más rentables del entorno digital, con millones de usuarios y creadores activos en todo el mundo.

Bajo el liderazgo de Radvinsky, la plataforma creció de forma exponencial, especialmente durante la pandemia, cuando la demanda de contenido digital aumentó significativamente. A pesar del impacto que representa la muerte de su propietario, expertos señalan que la plataforma no depende exclusivamente de una sola persona para operar.

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Desde 2024, las acciones de la empresa matriz Fenix International Ltd están protegidas mediante un fideicomiso, lo que permite que la estructura corporativa continúe funcionando incluso en ausencia de su principal accionista. Este mecanismo legal brinda estabilidad al negocio y evita cambios inmediatos en el funcionamiento de la plataforma.

No obstante, el futuro a mediano plazo podría incluir ajustes en la dirección estratégica o incluso una posible venta de la compañía, tema que ya se había discutido en meses recientes.

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La frecuencia de las relaciones sexuales ha sido objeto de múltiples estudios que buscan entender cómo evoluciona la vida íntima con el paso del tiempo.

OnlyFans se ha consolidado como un referente global dentro de la economía digital, permitiendo que creadores de diferentes áreas, desde entretenimiento hasta fitness, generen ingresos mediante suscripciones y contenido exclusivo.  La empresa obtiene ingresos principalmente a través de una comisión cercana al 20% sobre los pagos realizados por los usuarios.

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