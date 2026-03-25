María Elena Saldaña: sobre su salud tras caída

La actriz y comediante mexicana María Elena Saldaña, conocida popularmente como "La Güereja", volvió a ser tema de conversación luego de sufrir un accidente que preocupó a sus fans. La artista, de 62 años, relató en un video difundido en redes sociales cómo ocurrió la caída mientras asistía a un evento en compañía del periodista Gustavo Adolfo Infante y su esposa.
Según explicó, el incidente ocurrió cuando intentaba cambiarse de asiento y no se percató de un escalón debido a la poca iluminación del lugar. En su intento por sostenerse, el banquito en el que estaba sentada se movió, provocando que terminara en el suelo.
"Ahora le traigo pasión al piso", comentó con humor la comediante al recordar el momento, manteniendo el estilo que la ha caracterizado a lo largo de su carrera.
¿Cómo se encuentra su estado de salud?
Tras la caída, la actriz aseguró que no sufrió lesiones de gravedad y que todo quedó en un susto. Aunque reconoció haber sentido mareo en el momento del accidente, posteriormente pudo continuar con sus actividades.
Saldaña explicó que únicamente presenta molestias leves y tos, pero dejó claro que se encuentra estable. Incluso tomó con humor lo sucedido, recordando que no es la primera vez que vive un incidente similar, ya que en otras ocasiones también ha sufrido caídas durante grabaciones o presentaciones públicas.
¿Quién es María Elena Saldaña "La Güereja"?
María Elena Saldaña es una de las comediantes más reconocidas de la televisión mexicana. Alcanzó gran popularidad en la década de los noventa gracias a su personaje infantil y travieso en la serie La güereja y algo más, que la convirtió en un referente del entretenimiento familiar.
Con más de cuatro décadas de trayectoria artística, ha participado en programas de comedia, teatro y televisión. En años recientes también formó parte de producciones como Más vale sola, consolidando su vigencia en la industria.
En cuanto a su salud, la actriz ha hablado públicamente sobre algunos padecimientos y complicaciones físicas derivadas de la edad y de accidentes previos, lo que ha incrementado la preocupación de sus seguidores cada vez que sufre caídas o malestares.
Un susto más en una carrera llena de humor
A pesar del accidente, María Elena Saldaña mantiene una actitud positiva y continúa conectando con su público a través de redes sociales y presentaciones. Su reciente relato demuestra que, incluso en momentos difíciles, conserva el sentido del humor que la ha convertido en una figura querida por varias generaciones.
Por ahora, la actriz permanece en reposo y bajo observación, mientras sus seguidores le envían mensajes de apoyo y buenos deseos para su pronta recuperación.