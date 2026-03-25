Filtran Fotos Íntimas de Emilia y su Ex Fer Vázquez

En medio de un clima de alta tensión mediática, Emilia Mernes enfrenta una nueva polémica que involucra viejas fotos íntimas junto a Fer Vázquez, su expareja y exlíder de la banda Rombai.
El escándalo estalla justo cuando la artista trabaja por consolidar su carrera internacional y tras el reciente distanciamiento público de Tini Stoessel, quien dejó de seguirla en redes sociales.
Las imágenes correspondientes al año 2018 volvieron a circular en redes sociales: muestran a Emilia en poses consideradas sugestivas junto a Vázquez, incluyendo una toma de topless en la que él cubre a la cantante para evitar la censura.
La difusión no ocurre por casualidad, sino que aparece cuando crecen versiones sobre conflictos entre figuras del pop, movimientos en redes sociales y entrevistas cargadas de acusaciones cruzadas.
El pasado jueves 19 de marzo, usuarios comenzaron a viralizar el material en paralelo a los comentarios públicos de Fer Vázquez sobre su relación con Emilia y tras la ruptura reciente de la cantante con allegados en la industria.
Las fotos, en su primera aparición, ya habían generado debate pues el público seguidor de la banda era mayoritariamente adolescente e infantil.
Detalles de la guerra
El mundo del espectáculo y la música en Argentina en medio de la polémica tras el estallido de un conflicto que involucra a tres de las figuras más mediáticas del momento: Tini Stoessel, Emilia Mernes y Rodrigo De Paul.
Lo que comenzó como un intercambio de gestos sutiles en plataformas digitales ha escalado en las últimas horas hasta convertirse en una trama de supuestas traiciones, mensajes filtrados y un quiebre que parece definitivo en la relación entre las dos cantantes.
El trasfondo de esta enemistad se remonta a una supuesta serie de interacciones entre Emilia Mernes y Rodrigo De Paul.
Periodistas argentinos aseguran que la discordia nació a partir de chats privados que habrían llegado a manos de Tini. La hipótesis que maneja la prensa es que estos mensajes habrían sido enviados en un periodo de crisis o breve separación entre el futbolista y la cantante a finales de 2024, momento en el que ambos coincidieron en su soltería.
Sin embargo, otras fuentes sugieren que el malestar de Tini proviene de actitudes 'provocativas' que Emilia habría tenido en eventos privados, específicamente durante la fiesta de los Campeones del Mundo.
La tensión se ha trasladado incluso a los escenarios. Durante su reciente gira FUTTTURA, se observó que Tini Stoessel habría realizado ajustes en su repertorio, omitiendo o modificando partes de canciones que solía compartir profesionalmente con Emilia, lo que fue interpretado por sus fanáticos como una señal de distanciamiento profesional absoluto.