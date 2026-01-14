Tini Stoessel sorprende con su nuevo físico en fotos con De Paul

A tan solo unos días de terminar el 2025, Tini Stoessel ingresó a una clínica privada para someterse a una intervención quirúrgica secundaria.
Según informó el periodista Fede Flowers, la cantante argentina tenía que hacer un recambio de prótesis, a un año de su cirugía mamaria y el resultado la dejó con la boca abierta.
Este tipo de recambio de prótesis suele realizarse tanto por cuestiones médicas —como roturas o complicaciones— como por decisión personal ya sea para aumentar el tamaño o reducirlo.
Los fanáticos de la cantante le remarcaron que no era necesario hacerse un retoque para verse más bonita. Sin embargo, la artista sentía la necesidad de una transformación.
La operación llegó después de meses de mucha actividad para Tini Stoessel. En las últimas semanas, Tini Stoessel lanzó su festival Futttura, acompañó a María Becerra y a Miranda! en sus shows y se mantuvo muy activa en la escena musical argentina.
Su próximo recital está previsto para febrero en Chile, mientras sigue la construcción de la casa que habrían comprado con De Paul en un barrio privado de San Isidro.
Enamorada
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul concluyeron sus vacaciones románticas en el Caribe después de un intenso 2025 lleno de compromisos laborales y regresos destacados a la actuación.
La pareja, que eligió Tulum como su destino de descanso, compartió con sus seguidores los momentos más íntimos y divertidos antes de regresar a sus actividades profesionales.
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul mostraron a través de redes sociales su estancia en una exclusiva propiedad en México, acompañados por amigos cercanos, disfrutando del sol y las cálidas noches del Caribe.
En su cuenta oficial de Instagram, donde la cantante supera los 21 millones de seguidores, publicó un carrusel de fotos capturando sus últimos días en Tulum.
En la imagen de portada, Tini posó frente a un espejo luciendo una musculosa negra y lentes de sol ovalados, marcando tendencia aún en sus momentos de relax.
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el tatuaje que la artista y el futbolista se realizaron juntos en México.
El diseño, compuesto por tres corazones rojos dibujados por la propia Tini en el abdomen de Rodrigo De Paul, generó especulaciones entre los fans y se convirtió en tema de conversación por el significado sentimental detrás de la decisión.