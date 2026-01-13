Adrián Cue, ex Mercurio, cambia radicalmente por cirugías

El regreso de Adrián Cue, conocido por su papel como conductor en el reality show "Enamorándonos", ha causado revuelo en redes sociales tras aparecer con un cambio físico radical que desconcertó a miles de usuarios.
Un video reciente publicado en TikTok mostró al actor con el rostro considerablemente transformado, especialmente en la zona de la nariz, generando una oleada de reacciones que oscilan entre la sorpresa, la preocupación y la crítica.
La publicación en TikTok, a cargo del usuario @gerardo.gallardo, registró más de mil comentarios en los que predominan la polémica y la decepción.
¿Desempleado de la noche a la mañana? 😳 De estar en la cima, a esto… Pero recuerda: todo pasa por algo. ✨ #resiliencia #inspiracion #motivacion #superacion #mentalidadpositiva #resiliencia #inspiracion #motivacion #superacion mentalidadpositiva@Adrián Cue♬ sonido original - Gerardo Gallardo
Muchos señalaron el drástico cambio en la imagen de Adrián Cue y lo atribuyeron a múltiples cirugías estéticas. Algunos usuarios lamentaron la transformación, llegando a comentar:
"Se saboteó con tanta cirugía y tanto tatuaje, no es fácil que le den un papel actoral". Otros se enfocaron en la apariencia de su nariz y destacaron su preocupación con frases como "¿Qué le pasó en la nariz, era muy guapo?".
Las comparaciones entre el antes y el después de Adrián Cue circularon rápidamente por varias cuentas de TikTok, abriendo el debate sobre los riesgos y excesos de los retoques estéticos en figuras públicas.
Aunque hasta ahora el actor no ha emitido declaraciones públicas sobre los procedimientos estéticos a los que se habría sometido, las especulaciones abundan en sus redes sociales. Entre otras cosas, se menciona la posibilidad de tratamientos invasivos que cambiaron su fisonomía.
Adrián Cue no es el primer famoso que enfrenta este tipo de escrutinio. Figuras como Ninel Conde y Michelle Vieth también han recibido críticas por alteraciones físicas notables.
¿Quién es Adrián Cue?
La carrera de Adrián Cue se reconoce por su participación en diversas producciones televisivas. Entre sus papeles más destacados están "Perseguidos" (2016), "Las Armas del Alba" (2013), donde encarnó a Salomón Gaytán, y "Señora Acero" (2014-2018), interpretando a El Tepo.
Además, ha intervenido en series como "Dios Inc." (2016), "Machos" (2005), "Top Models" (2005), "Dos chicos de cuidado en la ciudad" (2003), "Súbete a mi moto" (2002) y "Sin permiso de tus padres" (2002). Más recientemente, en 2024, se le atribuye el papel de Tadzio en el cortometraje "Vapor".
Su faceta como conductor lo llevó a compartir la pantalla con Carmen Muñoz en "Enamorándonos", reality de TV Azteca que alcanzó notable audiencia. Sin embargo, tras su salida de este programa, Cue ya no tuvo la misma exposición mediática en la televisión.
Además del trabajo en televisión, Adrián Cue está preparando un retorno importante a la música como solista, recordemos que el fue integrante de Magneto.
Él mismo expresó su entusiasmo por este proyecto, que incluirá homenajes a icónicas figuras de la música como Juan Gabriel, José José y Rocío Dúrcal, quienes, según declaró, marcaron su infancia y juventud.