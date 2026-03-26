Carlos Villagrán Critica a Chespirito y Florinda Meza

La serie biográfica Chespirito: Sin querer queriendo, inspirada en la vida del comediante Roberto Gómez Bolaños, sigue generando controversia incluso después de su estreno. Esta vez fue Carlos Villagrán quien encendió la polémica al expresar su inconformidad con la manera en que la producción retrata algunos hechos del pasado.
Durante una entrevista con el youtuber El Escorpión Dorado, el actor mexicano aseguró que gran parte del contenido de la serie no corresponde a la realidad, calificando la historia como una versión distorsionada de los hechos.
La bioserie, escrita por Roberto y Paulina Gómez Fernández, hijos del creador de El Chavo del 8, narra momentos clave del ascenso profesional y la vida personal del comediante, incluyendo los conflictos con miembros del elenco.
Villagrán cuestiona la veracidad de la historia
El intérprete de Kiko afirmó que la producción presenta una narrativa que, según él, busca justificar ciertas decisiones del pasado y responsabilizar a terceros por la ruptura del grupo.
De acuerdo con sus declaraciones, la serie lo retrata como un actor ambicioso que traicionó la amistad con Gómez Bolaños, algo que él niega rotundamente. Villagrán sostiene que su salida del proyecto no estuvo motivada por intereses económicos, sino por desacuerdos sobre el control creativo de su personaje.
En la serie, su historia es representada bajo el nombre ficticio de Marcos Barragán, debido a restricciones legales y a la falta de autorización del actor para usar su identidad real.
El conflicto con Florinda Meza vuelve al centro del debate
Uno de los puntos que más llamó la atención fue cuando el actor insinuó que la relación sentimental entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños influyó en la dinámica del elenco y en la salida de algunos integrantes.
Villagrán aseguró que la serie muestra parcialmente este contexto, pero desde una perspectiva que no coincide con su versión de los hechos. Incluso, con tono irónico, recordó el breve romance que tuvo con la actriz en la década de los setenta, lo que provocó sorpresa entre los seguidores del programa.
Estas declaraciones han sido interpretadas como un nuevo capítulo en las tensiones históricas que rodearon al exitoso elenco.
La polémica salida de Kiko y el veto televisivo
Otro tema que el actor abordó fue su salida definitiva del proyecto y las consecuencias profesionales que enfrentó posteriormente. Según su relato, tras una complicada reunión con ejecutivos de televisión, su carrera en México se vio afectada por restricciones laborales que lo obligaron a buscar oportunidades en el extranjero.
Durante esa etapa, Villagrán continuó interpretando su popular personaje en otros países, consolidando su fama internacional pese a las dificultades.
Las disputas legales por los derechos de los personajes y los conflictos internos del elenco han sido parte de la historia pública del fenómeno televisivo que marcó a varias generaciones.
Una serie que revive viejas heridas
La producción de la bioserie ha reavivado el interés por los momentos más complejos en la vida de Roberto Gómez Bolaños, incluyendo las tensiones con sus compañeros y los cambios personales que marcaron su trayectoria.
Aunque la intención del proyecto fue rendir homenaje al legado del comediante, la representación de ciertos episodios ha generado opiniones divididas entre los propios protagonistas y el público.
Por ahora, las declaraciones de Carlos Villagrán han vuelto a colocar el tema en el centro de la conversación mediática, alimentando el debate sobre la verdadera historia detrás de uno de los programas más emblemáticos de la televisión latinoamericana.
Mientras tanto, los seguidores de El Chavo del 8 continúan atentos a las reacciones de otros integrantes del elenco y a la posible respuesta de los productores de la serie.