 Carlos Villagrán Critica a Chespirito y Florinda Meza
Farándula

Carlos Villagrán arremete contra la serie de Chespirito y lanza dura crítica contra Florinda Meza

El actor cuestionó la veracidad de la producción y también sorprendió al referirse sin filtros a Florinda Meza, reavivando viejas heridas del elenco.

Compartir:
Carlos Villagrán y Florinda Meza, Redes sociales
Carlos Villagrán y Florinda Meza / FOTO: Redes sociales

La serie biográfica Chespirito: Sin querer queriendo, inspirada en la vida del comediante Roberto Gómez Bolaños, sigue generando controversia incluso después de su estreno. Esta vez fue Carlos Villagrán quien encendió la polémica al expresar su inconformidad con la manera en que la producción retrata algunos hechos del pasado.

Durante una entrevista con el youtuber El Escorpión Dorado, el actor mexicano aseguró que gran parte del contenido de la serie no corresponde a la realidad, calificando la historia como una versión distorsionada de los hechos.

La bioserie, escrita por Roberto y Paulina Gómez Fernández, hijos del creador de El Chavo del 8, narra momentos clave del ascenso profesional y la vida personal del comediante, incluyendo los conflictos con miembros del elenco.

Villagrán cuestiona la veracidad de la historia

El intérprete de Kiko afirmó que la producción presenta una narrativa que, según él, busca justificar ciertas decisiones del pasado y responsabilizar a terceros por la ruptura del grupo.

De acuerdo con sus declaraciones, la serie lo retrata como un actor ambicioso que traicionó la amistad con Gómez Bolaños, algo que él niega rotundamente. Villagrán sostiene que su salida del proyecto no estuvo motivada por intereses económicos, sino por desacuerdos sobre el control creativo de su personaje.

En la serie, su historia es representada bajo el nombre ficticio de Marcos Barragán, debido a restricciones legales y a la falta de autorización del actor para usar su identidad real.

El conflicto con Florinda Meza vuelve al centro del debate

Uno de los puntos que más llamó la atención fue cuando el actor insinuó que la relación sentimental entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños influyó en la dinámica del elenco y en la salida de algunos integrantes.

Villagrán aseguró que la serie muestra parcialmente este contexto, pero desde una perspectiva que no coincide con su versión de los hechos. Incluso, con tono irónico, recordó el breve romance que tuvo con la actriz en la década de los setenta, lo que provocó sorpresa entre los seguidores del programa.

Estas declaraciones han sido interpretadas como un nuevo capítulo en las tensiones históricas que rodearon al exitoso elenco.

La polémica salida de Kiko y el veto televisivo

Otro tema que el actor abordó fue su salida definitiva del proyecto y las consecuencias profesionales que enfrentó posteriormente. Según su relato, tras una complicada reunión con ejecutivos de televisión, su carrera en México se vio afectada por restricciones laborales que lo obligaron a buscar oportunidades en el extranjero.

Durante esa etapa, Villagrán continuó interpretando su popular personaje en otros países, consolidando su fama internacional pese a las dificultades.

Las disputas legales por los derechos de los personajes y los conflictos internos del elenco han sido parte de la historia pública del fenómeno televisivo que marcó a varias generaciones.

Una serie que revive viejas heridas

La producción de la bioserie ha reavivado el interés por los momentos más complejos en la vida de Roberto Gómez Bolaños, incluyendo las tensiones con sus compañeros y los cambios personales que marcaron su trayectoria.

Aunque la intención del proyecto fue rendir homenaje al legado del comediante, la representación de ciertos episodios ha generado opiniones divididas entre los propios protagonistas y el público.

Por ahora, las declaraciones de Carlos Villagrán han vuelto a colocar el tema en el centro de la conversación mediática, alimentando el debate sobre la verdadera historia detrás de uno de los programas más emblemáticos de la televisión latinoamericana.

Mientras tanto, los seguidores de El Chavo del 8 continúan atentos a las reacciones de otros integrantes del elenco y a la posible respuesta de los productores de la serie.

En Portada

Persiste bloqueo en La Ruidosa, Izabal; sector agro rechaza medida y pide liberar la rutat
Nacionales

Persiste bloqueo en La Ruidosa, Izabal; sector agro rechaza medida y pide liberar la ruta

08:56 AM, Mar 26
Gobierno otorga asueto a servidores públicos el 1 de abril por Semana Santat
Nacionales

Gobierno otorga asueto a servidores públicos el 1 de abril por Semana Santa

06:59 AM, Mar 26
Video muestra violenta pelea entre piloto de picop y motorista en plena 20 calle de la zona 1t
Nacionales

Video muestra violenta pelea entre piloto de picop y motorista en plena 20 calle de la zona 1

08:25 AM, Mar 26
México continúa su preparación para enfrentar a Portugalt
Deportes

México continúa su preparación para enfrentar a Portugal

09:51 AM, Mar 26
Andre Blake: Jamaica no subestiman a Nueva Caledoniat
Deportes

Andre Blake: Jamaica no subestiman a Nueva Caledonia

09:27 AM, Mar 26

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026IránEstados Unidos#liganacionalNoticias de GuatemalaEE.UU.Liga NacionalDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos