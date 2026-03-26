Miss Grand Tailandia sufre caída de dentadura en pasarela

Un insólito momento se vivió recientemente en la pasarela de Miss Grand Tailandia 2026, cuando Kamolwan Chanago, representante de la provincia de Pathum Thani, perdió una pieza de su prótesis dental en pleno desfile en vivo.
A pesar del percance, la concursante demostró una notable compostura, recuperando el elemento con discreción y continuando su rutina de modelaje sin interrupciones, un hecho que rápidamente se viralizó en redes sociales
Durante su presentación frente al jurado, la concursante perdió una pieza de su prótesis dental, la cual cayó visiblemente al escenario.
El inesperado momento, registrado en video, se difundió rápidamente en redes sociales y generó comentarios divididos.
Diversos usuarios destacaron la capacidad de Chanago para mantener la calma, mientras otros señalaron el incidente como una distracción en la competencia.
A pesar del altercado, Kamolwan Chanago actuó con discreción y profesionalismo. Recogió la pieza afectada sin perder la compostura ni interrumpir su desfile, realizando su recorrido hasta el final.
Su aplomo frente a la adversidad se convirtió en tema de conversación en la audiencia digital y aumentó la atención sobre su participación.
¿Quién es Kamolwan Chanago?
Conocida también por su apodo "Panda", Kamolwan Chanago es una destacada modelo y reina de belleza tailandesa. Actualmente, ostenta el título de Miss Grand Pathum Thani 2026.
Su formación en el modelaje profesional y sus atributos físicos, como su estatura y dominio de la pasarela, son consistentemente resaltados por la crítica mundial como sus principales fortalezas.
Chanago se encuentra entre las candidatas que compiten por la corona nacional de Miss Grand Tailandia. Su aspiración es alzarse con el triunfo en la final, programada para el 28 de marzo, para así suceder a Malin Chara-anan y obtener el derecho de representar a su país en el Miss Grand International 2026, que se celebrará en la India.
Miss Grand Tailandia se distingue por centrar la atención en el espectáculo y la habilidad de las concursantes para enfrentarse a situaciones inesperadas.
Actualmente, 77 candidatas permanecen en competencia, perfeccionando aspectos clave como la oratoria y la presencia escénica tras superar las pruebas preliminares.