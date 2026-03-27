The Killers: Show en Budapest para la Final de Champions

La UEFA Champions League suma un ingrediente extra a su esperada final de la temporada 2025/26: la música. La reconocida banda estadounidense The Killers será la encargada de encabezar el espectáculo previo al partido más importante del fútbol europeo.
El anuncio fue realizado por la UEFA a través de un video promocional titulado "The Race Begins", en el que también participa el exfutbolista David Beckham, generando gran expectativa entre aficionados del deporte y la música.
Un show que promete hacer historia
La banda originaria de Las Vegas, conocida por éxitos globales como "Mr. Brightside", "Somebody Told Me" y "Read My Mind", aseguró sentirse honrada por formar parte de este evento.
"Hay escenarios que hablan por sí solos. Es un honor rendir homenaje a estos increíbles equipos y jugadores en lo que será un partido épico", expresó el grupo en declaraciones difundidas por el sitio oficial de la UEFA.
Por su parte, Guy-Laurent Epstein, directivo del organismo encargado de los derechos comerciales del torneo, destacó que la energía de The Killers será clave para crear un ambiente inolvidable en el estadio.
Una tradición que mezcla música y fútbol
El show previo de la final de Champions se ha convertido en una tradición que une el entretenimiento con el deporte. En ediciones anteriores, artistas de talla mundial como Dua Lipa, The Black Eyed Peas, Imagine Dragons y Camila Cabello han sido protagonistas del espectáculo.
Ahora, The Killers se suma a esta lista con la misión de encender el ambiente antes del pitazo inicial.
¿Dónde será la final de la Champions League 2026?
La final de la UEFA Champions League 2026 se disputará en el Puskás Aréna, ubicado en Budapest, Hungría.
El recinto ya fue sede de la final de la Europa League en 2023, pero ahora se prepara para albergar un evento aún más grande, que atraerá a millones de espectadores en todo el mundo.
Fecha y hora para Guatemala
La gran final está programada para el sábado 30 de mayo de 2026.
El partido comenzará a las 18:00 horas de Europa Central (HEC), lo que equivale a las 10:00 de la mañana en Guatemala, permitiendo a los aficionados en el país disfrutar del evento desde tempranas horas.
La final de la Champions League no solo es uno de los eventos deportivos más vistos del planeta, sino también una plataforma global de entretenimiento. Con la participación de The Killers, la edición 2026 promete ofrecer una experiencia completa que combine la pasión del fútbol con el poder de la música en vivo.