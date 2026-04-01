Nombre a la Luna: NASA lleva 6 millones en Artemis II

La NASA enviará casi seis millones de nombres dentro de un pequeño peluche en la histórica misión Artemis II, marcando el regreso de humanos al espacio profundo tras más de 50 años.
La exploración espacial entra en una nueva etapa con la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado del programa Artemis de la NASA, que llevará a cuatro astronautas a orbitar la Luna. Pero esta vez, no viajarán solos: dentro de la nave irá una tarjeta microSD con los nombres de 5,647,889 personas de todo el mundo.
Esta iniciativa forma parte de la campaña "Envía tu nombre con Artemis", que permitió a millones de personas participar simbólicamente en esta misión histórica. Los nombres fueron almacenados en una tarjeta que fue cuidadosamente colocada dentro de "Rise", un pequeño peluche que servirá como indicador de gravedad cero.
Rise: un pequeño símbolo con gran significado
"Rise" no es solo un peluche, sino un elemento clave dentro de la misión. En los vuelos espaciales, los indicadores de gravedad cero son objetos ligeros que flotan cuando la nave entra en microgravedad, permitiendo a la tripulación confirmar visualmente que han salido de la atmósfera terrestre.
Este diseño fue creado por Lucas Ye, un estudiante de primaria de California, quien se inspiró en el icónico "Earthrise" de la misión Apolo 8. Su propuesta fue seleccionada entre más de 2,600 diseños enviados desde más de 50 países, reflejando el espíritu global de la misión.
El astronauta Reid Wiseman compartió el momento en que la tarjeta con los nombres fue colocada dentro del peluche, describiéndolo como un instante profundamente emotivo: una pequeña pieza de memoria que representa millones de sueños viajando juntos más allá de la Tierra.
Un vuelo que marca una nueva era
Artemis II representa el regreso de misiones tripuladas al espacio profundo después de más de medio siglo. La tripulación está conformada por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, junto a Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.
Durante aproximadamente 10 días, los astronautas recorrerán más de 1.1 millones de kilómetros alrededor de la Luna, estableciendo un nuevo capítulo en la exploración espacial y preparando el camino para futuras misiones que buscarán llevar humanos nuevamente a la superficie lunar.
Dónde ver el lanzamiento en vivo
El lanzamiento de Artemis II está programado desde el Kennedy Space Center en Florida. Podrá seguirse en vivo a través de:
· El canal oficial de YouTube de la NASA
· NASA TV en su sitio web
· Redes sociales oficiales de la NASA (Facebook, X y YouTube)
La transmisión comenzará minutos antes de la ventana de lanzamiento, permitiendo a millones de personas alrededor del mundo presenciar este momento histórico. En Guatemala será a las 14:45 horas.