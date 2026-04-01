 Nombre a la Luna: NASA lleva 6 millones en Artemis II
Farándula

¡Tu nombre podría estar rumbo a la Luna! Así la NASA llevará a casi 6 millones de personas en Artemis II

La NASA enviará casi seis millones de nombres dentro de un pequeño peluche en la histórica misión Artemis II, marcando el regreso de humanos al espacio profundo tras más de 50 años.

Compartir:
Rise Artemis II Nasa, Redes sociales
Rise Artemis II Nasa / FOTO: Redes sociales

La NASA enviará casi seis millones de nombres dentro de un pequeño peluche en la histórica misión Artemis II, marcando el regreso de humanos al espacio profundo tras más de 50 años.

La exploración espacial entra en una nueva etapa con la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado del programa Artemis de la NASA, que llevará a cuatro astronautas a orbitar la Luna. Pero esta vez, no viajarán solos: dentro de la nave irá una tarjeta microSD con los nombres de 5,647,889 personas de todo el mundo.

Esta iniciativa forma parte de la campaña "Envía tu nombre con Artemis", que permitió a millones de personas participar simbólicamente en esta misión histórica. Los nombres fueron almacenados en una tarjeta que fue cuidadosamente colocada dentro de "Rise", un pequeño peluche que servirá como indicador de gravedad cero.

Rise: un pequeño símbolo con gran significado

"Rise" no es solo un peluche, sino un elemento clave dentro de la misión. En los vuelos espaciales, los indicadores de gravedad cero son objetos ligeros que flotan cuando la nave entra en microgravedad, permitiendo a la tripulación confirmar visualmente que han salido de la atmósfera terrestre.

Este diseño fue creado por Lucas Ye, un estudiante de primaria de California, quien se inspiró en el icónico "Earthrise" de la misión Apolo 8. Su propuesta fue seleccionada entre más de 2,600 diseños enviados desde más de 50 países, reflejando el espíritu global de la misión.

El astronauta Reid Wiseman compartió el momento en que la tarjeta con los nombres fue colocada dentro del peluche, describiéndolo como un instante profundamente emotivo: una pequeña pieza de memoria que representa millones de sueños viajando juntos más allá de la Tierra.

Un vuelo que marca una nueva era

Artemis II representa el regreso de misiones tripuladas al espacio profundo después de más de medio siglo. La tripulación está conformada por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, junto a Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

Durante aproximadamente 10 días, los astronautas recorrerán más de 1.1 millones de kilómetros alrededor de la Luna, estableciendo un nuevo capítulo en la exploración espacial y preparando el camino para futuras misiones que buscarán llevar humanos nuevamente a la superficie lunar.

Dónde ver el lanzamiento en vivo

El lanzamiento de Artemis II está programado desde el Kennedy Space Center en Florida. Podrá seguirse en vivo a través de:

·         El canal oficial de YouTube de la NASA

·         NASA TV en su sitio web

·         Redes sociales oficiales de la NASA (Facebook, X y YouTube)

La transmisión comenzará minutos antes de la ventana de lanzamiento, permitiendo a millones de personas alrededor del mundo presenciar este momento histórico. En Guatemala será a las 14:45 horas.

En Portada

Se incrementa el tránsito vehicular en las carreteras del paíst
Nacionales

Se incrementa el tránsito vehicular en las carreteras del país

01:46 PM, Abr 05
Mictlán y Comunicaciones empatan en Asunción Mitat
Deportes

Mictlán y Comunicaciones empatan en Asunción Mita

05:00 PM, Abr 05
Alfombra deslumbra en la Iglesia de Santa Catarina Pinulat
Nacionales

Alfombra deslumbra en la Iglesia de Santa Catarina Pinula

03:49 PM, Abr 05
El próximo rival de Lester Martínez está en juegot
Deportes

El próximo rival de Lester Martínez está en juego

01:45 PM, Abr 05
Trump insiste en desatar el infierno en Irán el martes si no reabre Ormuzt
Internacionales

Trump insiste en desatar "el infierno" en Irán el martes si no reabre Ormuz

10:34 AM, Abr 05

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalNoticias de GuatemalaIránLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos