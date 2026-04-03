Fallece Ramazan Tetik, actor turco, tras 13 horas de cirugía

El mundo del espectáculo internacional atraviesa un momento de profunda tristeza tras confirmarse la muerte del actor turco Ramazan Tetik, quien falleció a los 31 años de edad, luego de someterse a una compleja cirugía que se extendió por aproximadamente 13 horas.
De acuerdo con los primeros reportes, el artista fue hospitalizado de emergencia días antes de su fallecimiento debido a un delicado cuadro de salud relacionado con el corazón. Médicos detectaron que padecía una disección aórtica, una condición extremadamente grave que ocurre cuando la capa interna de la aorta —la arteria principal del cuerpo— se desgarra, poniendo en riesgo inmediato la vida del paciente.
Ante la gravedad de su estado, Ramazan Tetik fue ingresado en cuidados intensivos, donde permaneció bajo estricta vigilancia médica. Durante ese tiempo, familiares y amigos hicieron llamados urgentes en redes sociales solicitando donaciones de sangre, evidenciando la delicada situación que enfrentaba el actor.
Posteriormente, los especialistas decidieron intervenirlo quirúrgicamente en un procedimiento de alto riesgo que se prolongó por más de medio día. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, no lograron salvarle la vida.
La noticia fue confirmada oficialmente por su familia y por la producción de una de las series en las que participaba, generando una ola de reacciones en redes sociales.
Una carrera en ascenso
Ramazan Tetik había construido una carrera prometedora dentro de la industria audiovisual turca, destacando tanto en teatro como en televisión. Su formación artística tuvo sus raíces en las tablas, lo que le permitió desarrollar una sólida base interpretativa que posteriormente trasladó a la pantalla.
Entre sus trabajos más reconocidos figuran producciones como "Eşref Rüya" (2025), donde compartió escena con figuras destacadas como Çağatay Ulusoy y Demet Özdemir, consolidando su presencia en el competitivo mundo de las telenovelas turcas.
También participó en títulos como "Cennet’in Gözyaşları" y "Ezhel: Şehrimin Tadı", proyectos que le permitieron ampliar su reconocimiento dentro y fuera de Turquía, en un momento en el que las producciones turcas continúan ganando popularidad a nivel global.
Más allá de la pantalla, quienes lo conocieron destacan su disciplina, humildad y compromiso con su profesión. Según testimonios de colegas, el actor combinaba su carrera artística con otros trabajos para sostenerse económicamente en sus inicios, reflejando su perseverancia y pasión por la actuación.
Reacciones y despedidas
Tras conocerse la noticia, diversas figuras del entretenimiento expresaron su dolor por la partida del joven actor. La actriz Çiğdem Tunç lo recordó como "uno de los jóvenes más caballerosos, cariñosos y talentosos", resaltando su ética de trabajo y su calidez humana.
Por su parte, Çağatay Ulusoy compartió un emotivo mensaje en el que lamentó la temprana muerte de su colega: "Eras tan joven, Ramazan. Que tu lugar esté en el paraíso". Mientras que Demet Özdemir también se sumó a las condolencias, describiéndolo como una persona bondadosa y entregada a su profesión.
La muerte de Ramazan Tetik deja un vacío en la industria del entretenimiento turco, donde apenas comenzaba a consolidarse como una de las nuevas promesas actorales. Su historia, marcada por el esfuerzo y la dedicación, queda como testimonio de una carrera que apuntaba a crecer aún más en los próximos años.