 Pedro Cuevas: 8 Años de Cárcel por Agresión Sexual
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Caso Pedro Cuevas: juzgado dicta 8 años de cárcel por agresión sexual

Tras años de proceso y polémica, autoridades guatemaltecas condenan al cantante Pedro Cuevas a 8 años de prisión.

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Pedro Cuevas, Pedro Cuevas
Pedro Cuevas / FOTO: Pedro Cuevas

El Tribunal de Femicidio condenó al cantante guatemalteco Pedro Cuevas a ocho años de prisión inconmutables, tras encontrarlo culpable del delito de agresión sexual en concurso real con agravación de la pena.

De acuerdo con la información judicial, la sentencia se dictó luego de un proceso que se extendió por varios años y que estuvo marcado por resoluciones contradictorias, apelaciones y momentos de alta tensión mediática.

Una sentencia tras un proceso complejo

El debate oral y público inició el pasado 2 de febrero de 2026 y se desarrolló bajo estrictas medidas de confidencialidad. La jueza encargada del caso ordenó a las partes abstenerse de emitir declaraciones a medios de comunicación o redes sociales mientras se llevaba a cabo el juicio.

Finalmente el tribunal resolvió declarar culpable a Cuevas, estableciendo una condena de ocho años de prisión que no podrá ser sustituida por ninguna otra medida.

Cronología de un caso que se extendió por años

El caso contra Pedro Cuevas se remonta a 2021, cuando fue presentada la denuncia en su contra. Desde entonces, el proceso atravesó diversas etapas judiciales:

En sus inicios, el expediente fue conocido por un juzgado en Antigua Guatemala, pero el avance se detuvo tras recusaciones presentadas por la defensa.

En 2023, el caso pasó a Chimaltenango, donde una jueza dictó falta de mérito, decisión que fue apelada por los querellantes.

En noviembre de 2024, una Sala resolvió que Cuevas debía ser ligado a proceso penal y permanecer en prisión preventiva, revirtiendo la resolución anterior.

Durante 2025, el caso continuó con altibajos. Aunque fue ligado a proceso, se le otorgaron medidas sustitutivas, y posteriormente se dictó un sobreseimiento a su favor. Sin embargo, tanto el Ministerio Público como los querellantes apelaron nuevamente.

Fue hasta enero de 2026 cuando una Sala Regional Mixta revocó esa decisión y ordenó que el cantante enfrentara juicio, lo que finalmente derivó en la condena emitida en marzo.

Información Ángel Oliva/Emisoras Unidas 89.7

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