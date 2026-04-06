 Pedro Cuevas reacciona a sentencia por abuso de su hija
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La reacción de Pedro Cuevas tras la sentencia por abuso en contra de su hija

El Tribunal de Femicidio condenó al cantante guatemalteco a ocho años de prisión inconmutables tras encontrarlo culpable del delito de agresión sexual.

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Pedro Cuevas Florecita Cobián, Facebook
Pedro Cuevas Florecita Cobián / FOTO: Facebook

Pedro Cuevas, fue hallado culpable por el Tribunal de Feminicidio por el delito de agresión sexual contra su hija. Su sentencia se estableció en ocho años de prisión inconmutables, lo que quiere decir que no puede reducir su pena.

El debate oral y público inició el pasado 2 de febrero de 2026 y se desarrolló bajo estrictas medidas de confidencialidad. La jueza encargada del caso ordenó a las partes abstenerse de emitir declaraciones a medios de comunicación o redes sociales mientras se llevaba a cabo el juicio.

Finalmente el tribunal resolvió declarar culpable a Pedro Cuevas, estableciendo una condena de ocho años de prisión que no podrá ser sustituida por ninguna otra medida.

En noviembre de 2025, Florecita Cobián acusó a Pedro Cuevas de agresión sexual en contra de la menor que ambos comparten.

Tras la denuncia de la exMiss Guatemala, el cantante compartió un video donde se declaraba inocente de la acusación. Luego de la sentencia, el video ya desapareció de sus redes sociales.

Esto dijo él: "Soy Pedro Cuevas y voy a hablar la verdad. El pasado 26 de noviembre, el Juzgado de Chimaltenango dictaminó sobreseimiento, lo cual significa que por segunda vez se me declaró inocente en el mismo caso. Aquí tengo el expediente de los exámenes físicos y psicológicos que le hicieron a mi hija en el Inacif, los cuales dieron como resultado negativos", menciona.

@alexdeejaygt

Respuesta a @julhia Pedro Cuevas le Responde a Florecita Cobian #Polemica #Couple #CreadorDeContenido #Chismesito #Guatemala

♬ Suspense, horror, piano and music box - takaya

Pedro Cuevas añade que durante cuatro años se ha mantenido en silencio respetando el proceso y a disposición de la ley, además de mantenerse alejado de su hija, arraigado y cuya carrera profesional se vio afectada.

"Qué injusto que venga la mamá de mi hija y suba en las redes sociales un video para desmeritar todo el trabajo que hicieron las autoridades competentes diciendo que me declararon inocente por corrupción en el sistema de justicia de Guatemala, y aún así muchos de ustedes le creyeron a ella sin tener una sola prueba», expresa.

El caso

En 2021 Florecita Cobián presentó una denuncia en un juzgado de Antigua Guatemala contra Cuevas por agresión sexual contra su hija.

En 2023, el caso se trasladó a Chimaltenango, donde una jueza decidió que no había pruebas suficientes para continuar. Esta decisión fue impugnada por los denunciantes.

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Pedro Cuevas y Florecita Cobián - Instagram

En noviembre de 2024, un tribunal resolvió que Cuevas debía enfrentar un proceso penal y permanecer en prisión preventiva, cambiando la decisión anterior.

Durante 2025, el caso tuvo varios cambios. Aunque el acusado fue enviado a proceso, se le permitió seguir el caso en libertad y después se cerró a su favor. Sin embargo, el Ministerio Público y los acusadores apelaron otra vez.

En enero de 2026, una Sala Regional Mixta cambió esa decisión y ordenó que el cantante fuera a juicio.

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