Raschel Paz: ¿El próximo ángel de Victoria's Secret?

La guatemalteca Raschel Paz vuelve a acaparar la atención en redes sociales tras compartir un video que rápidamente se ha viralizado. En él, la actual Miss Universe Guatemala aparece desfilando en traje de baño durante su participación en el certamen internacional, con una clara intención: ser considerada como uno de los nuevos rostros de Victoria's Secret.
El clip, publicado en su cuenta oficial de Instagram, muestra a Paz en una de las etapas más icónicas de los concursos de belleza: la pasarela en traje de baño.
Con seguridad, elegancia y dominio escénico, la guatemalteca deja ver su experiencia como modelo profesional, mientras etiqueta a la reconocida marca de lencería, acompañando el video con un mensaje que ha despertado reacciones entre sus seguidores y figuras del medio.
Un paso firme hacia la moda internacional
El gesto no es casual. En los últimos años, Victoria's Secret ha apostado por renovar su imagen, buscando modelos con historias auténticas, diversidad y presencia global. En este contexto, figuras provenientes de certámenes como Miss Universe han comenzado a posicionarse como candidatas reales para formar parte de sus campañas.
Raschel Paz parece entender perfectamente esta transición de la industria, y su publicación no solo es un guiño a la marca, sino una declaración clara de sus aspiraciones profesionales más allá de los concursos de belleza.
¿Quién es Raschel Paz?
Raschel Alexandra Paz Archila es una de las figuras más destacadas del certamen nacional. Fue coronada como Miss Universe Guatemala 2025, representando a la Ciudad de Guatemala, y desde entonces ha ganado notoriedad tanto a nivel nacional como internacional.
Con aproximadamente 24 años, mide más de 1.80 metros y cuenta con una sólida formación académica: es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, carrera que completó con honores.
Además de su faceta como modelo, Raschel Paz es políglota —domina varios idiomas— y ha participado activamente en causas sociales, especialmente en apoyo a mujeres víctimas de violencia.
Su perfil combina belleza, preparación académica y compromiso social, elementos que la han convertido en una representante integral de Guatemala en escenarios internacionales.
Su paso por Miss Universe
Durante su participación en Miss Universe 2025, celebrado en Tailandia, Raschel Paz logró posicionarse dentro del Top 30, destacando especialmente en la pasarela de traje de baño, uno de los momentos más comentados del certamen.
Precisamente, es este desfile el que ahora reutiliza en su video viral, mostrando una versión segura, sofisticada y alineada con los estándares de las grandes pasarelas internacionales.
El video no ha pasado desapercibido. Comentarios como "our angel", "next angel" y mensajes de apoyo de seguidores y figuras del entretenimiento reflejan el entusiasmo por ver a una guatemalteca dar el salto a una plataforma global como Victoria’s Secret.