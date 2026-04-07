 Ronaldo y sus romances con modelos: del fútbol al amor
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De la cancha al romance: las sensuales modelos que marcaron la vida de Ronaldo "El Fenómeno"

Ronaldo Nazário no solo hizo historia en el fútbol, también protagonizó romances con algunas de las mujeres más bellas del espectáculo.

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Ronaldo ex novias , Redes sociales
Ronaldo ex novias / FOTO: Redes sociales

Ronaldo Nazário, conocido mundialmente como "El Fenómeno", es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Su talento, velocidad y capacidad goleadora lo convirtieron en una figura icónica del fútbol internacional, brillando en clubes como el Barcelona, el Inter de Milán y el Real Madrid, además de ser campeón del mundo con Brasil.

Pero más allá de su carrera deportiva, su vida personal también ha estado constantemente bajo los reflectores, especialmente por sus relaciones sentimentales con reconocidas modelos, actrices y figuras del entretenimiento.

Suzane Werner y los primeros romances mediáticos

Una de las relaciones más recordadas fue con la modelo y actriz brasileña Suzane Werner, considerada en su momento como una de las novias más hermosas del futbolista. Su romance fue ampliamente seguido por la prensa durante la etapa inicial de fama de Ronaldo.

Milene Domingues, amor y fútbol

Otra figura importante en su vida fue Milene Domingues, futbolista profesional que se desempeñó como mediocampista. Su relación trascendió lo mediático, ya que ambos compartían la pasión por el fútbol, convirtiéndose en una de las parejas más comentadas de la época.

Modelos y figuras del espectáculo

La lista de romances de Ronaldo Nazário incluye a destacadas figuras del modelaje y la televisión. Entre ellas, la supermodelo Raica Oliveira, quien mantuvo una relación con el exfutbolista en uno de los momentos más altos de su carrera.

También figura Daniela Cicarelli, reconocida presentadora de televisión y modelo brasileña, cuya relación con Ronaldo fue una de las más mediáticas y comentadas en su momento.

A esta lista se suma la modelo y reportera española Mireia Canalda, así como la modelo y presentadora brasileña Lívia Lemos, quienes también formaron parte de la vida sentimental del exjugador.

Relaciones que generaron controversia

Dentro de su historial amoroso también aparecen nombres como Vivi Brunieri, modelo y actriz brasileña, y Nadia Franca, modelo que alcanzó notoriedad al protagonizar la portada de la revista Playboy en Brasil.

Estas relaciones, al igual que muchas otras en su vida, mantuvieron a Ronaldo en el foco mediático no solo por su talento deportivo, sino también por su vida personal.

Su vida actual

Actualmente, Ronaldo Nazário mantiene una relación estable con Celina Locks, modelo brasileña que se ha convertido en su esposa y compañera en esta nueva etapa de su vida.

Ambos comparten una vida más reservada, alejada en gran medida de las polémicas que marcaron años anteriores.

La historia de Ronaldo Nazário no solo está marcada por sus logros en la cancha, sino también por una vida personal que siempre despertó interés.

Su popularidad, carisma y éxito lo convirtieron en una figura admirada tanto en el deporte como en el espectáculo, rodeado constantemente de mujeres reconocidas por su belleza y presencia mediática.

Así, "El Fenómeno" dejó huella no solo con sus goles, sino también con una vida que siempre dio de qué hablar.

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