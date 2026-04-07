 Detalles Impactantes de la Agresión de El Patrón a su Esposa
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Revelan terribles detalles de la supuesta agresión de El Patrón a su esposa

Nuevos detalles sobre la presunta agresión de Alberto Del Rio, El Patrón, contra su esposa han salido a la luz y generan conmoción. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente?

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Alberto del Río El Patrón, Redes sociales
Alberto del Río El Patrón / FOTO: Redes sociales

El luchador profesional Alberto Del Rio, conocido también como El Patrón y Dos Caras Jr., se encuentra en el centro de la polémica tras ser detenido en el estado de San Luis Potosí por su presunta participación en un caso de violencia contra su esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero.

El hecho, ocurrido a inicios de abril de 2026, ha generado una fuerte reacción en redes sociales y medios de comunicación, especialmente luego de que salieran a la luz nuevos detalles sobre lo sucedido.

Lo que revelaron en medios mexicanos

Durante una emisión del programa Venga la Alegría, la conductora Flor Rubio compartió información adicional sobre el caso, asegurando que la propia Mary Carmen Rodríguez Lucero fue quien solicitó la intervención de las autoridades.

Según lo relatado, al llegar al domicilio, los elementos de seguridad encontraron a la mujer con lesiones visibles en brazos y rostro, lo que derivó en la detención inmediata del luchador.

Rubio también reveló que, semanas antes del incidente, la esposa del deportista ya la había contactado para hablar sobre una situación complicada que estaba viviendo, lo que ha generado aún más preocupación en torno al caso.

El contacto tras la detención

Tras hacerse pública la noticia, la periodista mexicana volvió a comunicarse con Mary Carmen Rodríguez Lucero. De acuerdo con su testimonio, la mujer se mostró sorprendida por la rapidez con la que el caso se viralizó en redes sociales.

En ese intercambio, la presunta víctima pidió tiempo para procesar lo ocurrido, sin ofrecer mayores declaraciones públicas hasta el momento.

¿Qué se sabe de la detención?

Las autoridades de San Luis Potosí confirmaron la detención de Alberto Del Rio, quien fue puesto a disposición de un juez mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

Hasta ahora, el caso se mantiene bajo proceso legal y no se ha emitido una resolución definitiva, por lo que las autoridades deberán determinar la responsabilidad correspondiente.

¿Quién es El Patrón?

Alberto Del Rio es un luchador profesional mexicano que alcanzó fama internacional por su paso en empresas como la WWE, donde se consolidó como una de las figuras latinas más destacadas en la lucha libre.

Antes de su salto internacional, también fue conocido en México bajo el nombre de "Dos Caras Jr.", formando parte de una familia con tradición en este deporte.

Además de su carrera en el ring, participó en programas de entretenimiento como "La Granja VIP", ampliando su presencia mediática.

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