 Tragedia en concierto: mujer muere al caer 8 metros
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Tragedia en concierto de Edén Muñoz: mujer muere tras caer desde 8 metros

Un concierto de Edén Muñoz dejó una mujer fallecida tras caer desde varios metros de altura, mientras videos de una pelea entre asistentes también se viralizan.

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Edén Muñoz, Redes sociales
Edén Muñoz / FOTO: Redes sociales

El más reciente concierto del cantante mexicano Edén Muñoz se vio marcado por un lamentable accidente que cobró la vida de una mujer, además de momentos de tensión por una pelea registrada entre asistentes dentro del recinto.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana en la Arena GNP Seguros, uno de los espacios más importantes para espectáculos en el puerto de Acapulco, donde cientos de personas se dieron cita para disfrutar del evento.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue identificada como Viridiana "N", de 44 años, originaria de Chilpancingo, quien asistió al concierto acompañada de su esposo.

El accidente ocurrió en cuestión de segundos, cuando la mujer se encontraba en la zona Platino del recinto. Según versiones preliminares, habría resbalado y caído desde una altura aproximada de ocho metros, descendiendo varios niveles hasta impactar contra el suelo.

Algunas hipótesis señalan que una lata de aluminio en el piso pudo haber provocado el resbalón, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente. Las autoridades continúan investigando para determinar con precisión las causas del incidente.

Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, quienes acudieron de inmediato al lugar, se confirmó que la mujer ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Conmoción entre asistentes

El accidente generó un fuerte impacto entre los asistentes, quienes presenciaron la escena en medio del concierto. Testigos señalaron que el ambiente pasó de la euforia a la consternación en cuestión de minutos.

Elementos de seguridad y personal médico activaron los protocolos de atención, mientras se intentaba controlar la situación dentro del recinto.

Pelea en pleno concierto

Además del trágico accidente, el evento también se vio empañado por una pelea entre asistentes en otra zona de las gradas.

En redes sociales comenzaron a circular videos donde se observa a varias personas protagonizando una riña, con golpes, empujones y patadas, mientras Edén Muñoz interpretaba el tema "Si te pudiera mentir".

La situación generó momentos de tensión entre el público, quienes pedían la intervención del personal de seguridad para detener la agresión.

¿Quién es Edén Muñoz?

Edén Muñoz es uno de los exponentes más reconocidos del regional mexicano. Saltó a la fama como líder y vocalista de la agrupación Calibre 50, con la que logró posicionar múltiples éxitos en la música norteña y banda.

Tras iniciar su carrera como solista, ha continuado consolidándose con temas que conectan con el público, combinando sonidos tradicionales con nuevas tendencias del género.

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