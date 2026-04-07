Última temporada de The Boys: fecha y todo

La esperada quinta y última temporada de The Boys ya tiene fecha confirmada y promete cerrar con broche de oro una de las producciones más exitosas de los últimos años. La serie, conocida por su estilo irreverente, crítica social y escenas impactantes, estrenará sus nuevos episodios en abril de 2026 a través de Prime Video.
El estreno oficial está programado para el 8 de abril de 2026, día en el que los fanáticos podrán ver los dos primeros episodios de forma simultánea. Posteriormente, los capítulos restantes se lanzarán semanalmente hasta el episodio final, que llegará el 20 de mayo de 2026, marcando el cierre definitivo de la historia.
Para el público de Centroamérica, incluyendo Guatemala, el estreno estará disponible desde la 1:00 a. m., siguiendo el esquema de lanzamiento global de la plataforma de streaming. La temporada final contará con ocho episodios, manteniendo el formato de entregas anteriores.
La trama continuará explorando el conflicto entre el grupo liderado por Billy Butcher y el poderoso Homelander, en un escenario donde el poder de los superhéroes se vuelve cada vez más peligroso y descontrolado. El universo narrativo de la serie se ha caracterizado por mostrar una visión oscura de los superhéroes, alejándose de los estereotipos tradicionales y presentando personajes complejos, moralmente ambiguos y llenos de contradicciones.
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La historia se basa en el cómic creado por Garth Ennis y Darick Robertson, y desde su estreno en 2019 ha logrado posicionarse como una de las producciones más comentadas del streaming. Además, el desenlace de la serie promete conectar con otros proyectos derivados como Gen V y nuevas producciones que expanden el universo de la franquicia, lo que demuestra el impacto que ha tenido en la industria del entretenimiento.
Con su mezcla de acción, humor negro y crítica al poder, The Boys se despide como una de las series más influyentes de la última década, dejando grandes expectativas sobre cómo terminará el enfrentamiento final entre sus protagonistas.