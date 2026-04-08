Carlos Said responde a escándalo por fotos con su bebé

Carlos Said enfrentó una oleada de críticas en redes sociales tras publicar fotos donde se le ve sin ropa mientras baña a su bebé, generando una intensa conversación digital sobre los límites de lo adecuado en el ámbito familiar.
El actor, reconocido por su trabajo en telenovelas, decidió hablar abiertamente después de que varios usuarios manifestaran preocupación y comentarios sobre la manera en que sostenía a su hijo en la regadera.
Las imágenes muestran un instante íntimo en el que Said baña al recién nacido en la ducha, apoyando al pequeño sobre su pecho y cubriéndolo cuidadosamente con sus brazos.
La publicación generó reacciones divididas: mientras un sector de usuarios criticaba su elección de no usar playera por posibles riesgos, otros defendieron su derecho a vivir momentos naturales con su hijo. La discusión incluyó recomendaciones de seguridad, como portar una prenda antideslizante para evitar accidentes.
Ante la polémica, Claudia Martín, esposa de Carlos Said e intérprete en reconocidas telenovelas, respaldó a su marido. Ella señaló que fue quien capturó el momento familiar y recalcó el cariño detrás de la fotografía.
"Mis amores de mi vida. Y, por supuesto, yo fui la fotógrafa de mis reyes guapísimos", comentó, contextualizando la imagen como un instante tierno entre padre e hijo.
El actor explica su decisión y responde a las críticas
En entrevista con medios, Carlos Said justificó que la decisión de bañar a su hijo de esa forma vino aconsejada por su doctora, quien le dio luz verde cuando el pequeño cumplió dos meses.
Carlos Said relató que esperaba con ansias compartir ese ritual, pues era algo que también habían hecho su padre y su abuelo en tiempos pasados.
Sobre las advertencias de algunos seguidores, el actor contó: "Me dijeron que era recomendable usar playera, pero tengo pelito, tenía de dónde agarrarse el bebé. Gracias a Dios lo pesqué bien a mi hijo para que no se me cayera".
Con estas palabras subrayó que confió en su experiencia y en las indicaciones médicas para asegurarse de que la actividad no presentara riesgos para su hijo.
Carlos Said se ha consolidado como parte de una nueva generación de actores mexicanos. Su aparición en la pantalla chica comenzó en 2017 en la telenovela "Me declaro culpable". Un año después se sumó al elenco juvenil del proyecto "Like", lo que marcó su primera participación destacada en la industria.