Fabiola Roudha cancela 'Querida El Musical': Conoce la razón

La productora Quinta Columna emitió un comunicado oficial en el que informó que Fabiola Roudha no podrá presentarse en las funciones programadas para los días 8, 9, 29 y 30 de mayo del musical "Querida". Recordemos que la producción que se ha posicionado como uno de los espectáculos teatrales más esperados de la temporada en Guatemala.
Según el comunicado, la ausencia de Roudha obedece a compromisos profesionales internacionales ajenos a la producción. La artista se encuentra actualmente iniciando una importante gira en Corea del Sur, donde representa su talento a nivel internacional.
Dicha gira se ha extendido, lo que hace imposible la participación de Fabiola en las fechas señaladas. La noticia generó atención entre los seguidores del musical, dado el papel protagónico que Roudha desempeña en la producción.
Sin embargo, Quinta Columna fue enfática en señalar que las funciones continuarán con total normalidad y que todos los boletos adquiridos siguen siendo válidos, garantizando así la experiencia que los asistentes esperan. La productora, con más de 25 años de trayectoria en el medio artístico guatemalteco, reafirmó su compromiso con la calidad y la excelencia escénica que la caracterizan.
Más de la carrera de Fabiola Roudha
En su comunicado destacó que el elenco completo de "Querida, el Musical" continuará ofreciendo un espectáculo de alto nivel, preparado con dedicación para celebrar junto al público durante todo el mes de mayo. Para quienes tengan consultas relacionadas con sus entradas, Quinta Columna habilitó el número de WhatsApp 5097-6447 como canal oficial de atención al público.
La situación pone de manifiesto el crecimiento de artistas guatemaltecas en el escenario internacional, ya que el hecho de que Roudha se encuentre en medio de una gira en Asia refleja el reconocimiento que su carrera está alcanzando más allá de las fronteras.
"Querida, el Musical" continúa su temporada de mayo con el resto de su elenco y mantiene su propuesta artística intacta para todos los asistentes.