 Lau Aldana revela cómo la estafaron y causa indignación
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"Le vieron la cara": Lau Aldana revela en video cómo fue estafada y causa indignación

Una compra que parecía sencilla terminó convirtiéndose en una mala experiencia para Lau Aldana, quien decidió compartir en redes sociales el momento.

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Lau Aldana, Lau Aldana
Lau Aldana / FOTO: Lau Aldana

La creadora de contenido guatemalteca Lau Aldana generó una ola de reacciones en redes sociales. Lo anterior, luego de compartir un video en el que relata cómo fue víctima de una estafa relacionada con una plancha para el cabello, según explicó, no cumplió con lo prometido.

La joven evidenció el momento exacto en el que descubrió que el producto no funcionaba en su melena, situación que provocó indignación entre sus seguidores. De acuerdo con su testimonio, Lau Aldana decidió adquirir una plancha para el cabello que supuestamente ofrecía resultados profesionales y prometía dejar el pelo completamente liso en pocos minutos.

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Sin embargo, al probar el aparato, notó que no cumplía con las características anunciadas, ya que no logró alisar su cabello como se promocionaba.  La influencer explicó que intentó comunicarse con la persona o empresa que vendió el producto para solicitar la devolución de su dinero, pero aseguró que no recibió respuesta favorable.

En el video, la joven mostró su inconformidad y explicó paso a paso lo ocurrido, dejando en evidencia el momento en el que confirmó que había sido engañada. Según contó, decidió compartir su experiencia para advertir a otras personas sobre este tipo de situaciones que suelen darse en compras realizadas por internet o redes sociales.

Más de la situación de Lau Aldana

La publicación rápidamente generó múltiples comentarios de usuarios que afirmaron haber pasado por experiencias similares, especialmente con productos de belleza promocionados en plataformas digitales.  Algunos seguidores manifestaron su apoyo a Lau Aldana y resaltaron la importancia de verificar la autenticidad de los vendedores antes de realizar cualquier compra.

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Lau Aldana es una creadora de contenido guatemalteca que ha ganado popularidad en redes sociales gracias a sus publicaciones relacionadas con estilo de vida, belleza y experiencias personales. Su contenido suele conectar con jóvenes que buscan recomendaciones de productos, consejos prácticos y relatos cotidianos con los que puedan identificarse.

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