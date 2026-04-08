Prisión a la Reina de la Ketamina por Muerte de Perry

La justicia de Estados Unidos dictó una condena de 15 años de prisión contra Jasveen Sangha, conocida como la "Reina de la ketamina". La condena llegó por su participación en la red de tráfico de drogas que suministró la dosis fatal al actor Matthew Perry en 2023.
El caso generó impacto mundial debido a la fama del artista, recordado por su papel de Chandler Bing en la serie Friends, y por los detalles revelados durante el proceso judicial. De acuerdo con documentos judiciales, Sangha se declaró culpable de cinco cargos federales relacionados con la distribución ilegal de ketamina, incluyendo el suministro de la sustancia que provocó la muerte del actor.
Las autoridades determinaron que la acusada operaba una red clandestina desde su vivienda en North Hollywood, donde almacenaba y distribuía drogas a clientes, incluidos personajes vinculados a la industria del entretenimiento. Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023 a los 54 años, luego de sufrir los efectos agudos de la ketamina, un anestésico que también puede ser utilizado en tratamientos médicos controlados para la depresión y la ansiedad.
Sin embargo, en este caso, el actor obtuvo la sustancia por vías ilegales cuando sus médicos se negaron a aumentar la dosis prescrita. La investigación determinó que Sangha vendió al menos 51 viales de ketamina a un intermediario que posteriormente entregó el producto al asistente personal del actor, quien habría administrado varias dosis el día de su muerte.
Más de la Reina de la Ketamina
El informe forense concluyó que el intérprete perdió el conocimiento y se ahogó en su jacuzzi tras la ingesta de la sustancia. El caso involucró a un total de cinco personas, entre ellas dos médicos y otros colaboradores que enfrentaron cargos relacionados con el suministro ilegal del anestésico.
Algunos de los implicados recibieron penas menores, como arresto domiciliario o condenas reducidas, mientras que la sentencia contra Sangha fue la más severa debido a su papel clave en la red de distribución.
Durante el juicio, familiares del actor solicitaron una pena ejemplar, argumentando que la red de tráfico aprovechó los problemas de adicción que Perry había enfrentado durante años.