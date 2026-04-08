 Prisión a la Reina de la Ketamina por Muerte de Perry
Farándula

Condenan a 15 años a la "Reina de la ketamina" por la muerte del actor Matthew Perry

La justicia condenó a 15 años de prisión a la llamada "Reina de la ketamina", señalada de suministrar la droga que provocó la muerte del actor.

Compartir:
Matthew Perry,
Matthew Perry / FOTO:

La justicia de Estados Unidos dictó una condena de 15 años de prisión contra Jasveen Sangha, conocida como la "Reina de la ketamina". La condena llegó por su participación en la red de tráfico de drogas que suministró la dosis fatal al actor Matthew Perry en 2023.

El caso generó impacto mundial debido a la fama del artista, recordado por su papel de Chandler Bing en la serie Friends, y por los detalles revelados durante el proceso judicial. De acuerdo con documentos judiciales, Sangha se declaró culpable de cinco cargos federales relacionados con la distribución ilegal de ketamina, incluyendo el suministro de la sustancia que provocó la muerte del actor.

Las autoridades determinaron que la acusada operaba una red clandestina desde su vivienda en North Hollywood, donde almacenaba y distribuía drogas a clientes, incluidos personajes vinculados a la industria del entretenimiento. Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023 a los 54 años, luego de sufrir los efectos agudos de la ketamina, un anestésico que también puede ser utilizado en tratamientos médicos controlados para la depresión y la ansiedad.

Sin embargo, en este caso, el actor obtuvo la sustancia por vías ilegales cuando sus médicos se negaron a aumentar la dosis prescrita. La investigación determinó que Sangha vendió al menos 51 viales de ketamina a un intermediario que posteriormente entregó el producto al asistente personal del actor, quien habría administrado varias dosis el día de su muerte.

Más de la Reina de la Ketamina

El informe forense concluyó que el intérprete perdió el conocimiento y se ahogó en su jacuzzi tras la ingesta de la sustancia. El caso involucró a un total de cinco personas, entre ellas dos médicos y otros colaboradores que enfrentaron cargos relacionados con el suministro ilegal del anestésico.

Algunos de los implicados recibieron penas menores, como arresto domiciliario o condenas reducidas, mientras que la sentencia contra Sangha fue la más severa debido a su papel clave en la red de distribución.

Deanna Melillo hace delirar las redes con su foto en atuendo de encaje transparente

Deanna Melillo encendió las redes al lucir un atuendo de encaje transparente que resaltó su figura y provocó miles de elogios de sus seguidores.

Durante el juicio, familiares del actor solicitaron una pena ejemplar, argumentando que la red de tráfico aprovechó los problemas de adicción que Perry había enfrentado durante años.

En Portada

Capturan a 12 hombres en un puesto de narcomenudeo de la zona 2 de Cobánt
Nacionales

Capturan a 12 hombres en un puesto de narcomenudeo de la zona 2 de Cobán

07:43 AM, Abr 11
Confusión por supuesto inicio de negociaciones entre Irán y EE. UU. en Pakistánt
Internacionales

Confusión por supuesto inicio de negociaciones entre Irán y EE. UU. en Pakistán

08:07 AM, Abr 11
Incendio consume un depósito de tarimas en Lo De Fuentest
Nacionales

Incendio consume un depósito de tarimas en Lo De Fuentes

07:19 AM, Abr 11
Video muestra el momento en que mujer mata a tiros a dos motoladrones que pretendían asaltarlat
Viral

Video muestra el momento en que mujer mata a tiros a dos motoladrones que pretendían asaltarla

08:37 AM, Abr 11
Méndez-Laing anota y el MK Dons se acerca al ascensot
Deportes

Méndez-Laing anota y el MK Dons se acerca al ascenso

09:55 AM, Abr 11

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalNoticias de GuatemalaIránEstados UnidosEE.UU.Liga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos