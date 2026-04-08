 Deanna Melillo cautiva redes con su atuendo de encaje
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Deanna Melillo hace delirar las redes con su foto en atuendo de encaje transparente

Deanna Melillo encendió las redes al lucir un atuendo de encaje transparente que resaltó su figura y provocó miles de elogios de sus seguidores.

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Deanna Melillo, Instagram
Deanna Melillo / FOTO: Instagram

La influencer y creadora de contenido Deanna Melillo volvió a captar la atención de miles de usuarios en redes sociales. Lo anterior, tras compartir una foto en la que aparece luciendo un atrevido atuendo con detalles de encaje transparente.

La imagen rápidamente provocó una ola de reacciones y comentarios de admiración por parte de sus seguidores. La joven publicó la imagen en sus plataformas digitales, donde dejó ver un look elegante y sensual que resaltó su figura, generando suspiros entre sus fanáticos, quienes no tardaron en llenar la publicación de elogios.

El vestuario destaca por su diseño de encaje transparente que deja al descubierto su estilizada silueta, confirmando por qué es considerada una de las influencers más comentadas del momento. El atuendo combina sofisticación y modernidad, características que suelen definir el estilo de la creadora de contenido, quien constantemente comparte fotografías y videos relacionados con moda, estilo de vida y belleza.

Sus seguidores aseguran que la influencer luce "más hermosa que nunca", mientras que otros destacan su seguridad frente a la cámara. Deanna Melillo se ha consolidado como una figura relevante en redes sociales gracias a su contenido enfocado en tendencias, experiencias personales y colaboraciones con distintas marcas.

Más de Deanna Melillo

La influencer cuenta con cientos de miles de seguidores en Instagram, donde comparte publicaciones que suelen volverse virales por su estilo llamativo y su cercanía con la audiencia. Además de su presencia digital, Melillo también ha participado en certámenes de belleza, destacando su participación como Miss Guatemala USA Latina 2021.

Su historia personal también ha llamado la atención, ya que nació en Estados Unidos pero tiene raíces guatemaltecas por parte de su madre.

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Con cada publicación, Deanna Melillo demuestra su capacidad de generar conversación y mantenerse en tendencia, especialmente cuando comparte contenido relacionado con moda y belleza.  Su reciente fotografía en encaje transparente no ha sido la excepción, convirtiéndose en un tema viral que continúa acumulando reacciones y comentarios en redes sociales.

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