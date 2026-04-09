Michael Patrick y el bebé: una publicación con significado

La muerte del actor irlandés Michael Patrick ha provocado una fuerte ola de tristeza entre sus seguidores, colegas y amantes de la televisión y el teatro. El intérprete, reconocido por su aparición en la sexta temporada de Game of Thrones y por trabajos en series como Blue Lights y This Town, falleció a los 35 años tras luchar contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, conocida en el mundo anglosajón como Motor Neurone Disease.
Su muerte fue confirmada públicamente el 8 de abril de 2026 por su esposa, Naomi Sheehan, quien detalló que el actor murió en el Northern Ireland Hospice, rodeado de familiares y amigos.
La noticia golpeó aún más por el peso emocional de su última publicación en redes sociales, compartida en febrero. En esa imagen, Michael aparece sentado, con asistencia respiratoria, mientras sostiene a un bebé. La fotografía, que ya era conmovedora por sí sola, vino acompañada de un mensaje íntimo y doloroso en el que hablaba sin rodeos sobre el avance de su enfermedad y la decisión de no someterse a una traqueostomía.
Lo que dijo en su última publicación
En ese mensaje, Michael explicó que había pasado más de una semana en el hospital conversando con médicos, haciéndose pruebas y evaluando los riesgos de la operación. Una de las frases más impactantes de su publicación fue: "En resumen, no seguiré adelante con la traqueostomía". También reveló que los médicos le habían dado un pronóstico muy duro: "Mi neurólogo nos dio la noticia de que probablemente me queda alrededor de un año". Aun así, dejó claro que no quería pasar una parte importante de ese tiempo en una cama de hospital.
Michael también agradeció las donaciones que había recibido para su atención médica y dejó una frase que hoy, tras su muerte, conmueve todavía más. "Todavía hay mucho por vivir y muchos planes", agregó.
Luego presentó al pequeño que lo acompañaba en la foto como su "ahijado", en una escena que para muchos seguidores se ha transformado en una despedida involuntaria, cargada de ternura, dignidad y amor.
De qué murió Michael Patrick
Michael Patrick murió tras una dura batalla contra la ELA, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras y deteriora funciones esenciales como caminar, hablar, tragar y respirar. Él mismo había revelado que fue diagnosticado el 1 de febrero de 2023. Desde entonces habló con honestidad sobre el deterioro físico que enfrentaba y convirtió su experiencia en una forma de visibilizar la enfermedad.
Su esposa, Naomi Sheehan, fue quien confirmó públicamente el fallecimiento con un mensaje profundamente emotivo. En su despedida lo describió como una inspiración para todos los que lo conocieron y dijo que había vivido una vida plena, marcada por la alegría, la generosidad de espíritu y una risa contagiosa.
Su trayectoria como actor y escritor
Aunque para muchos titulares internacionales su nombre quedó ligado a Game of Thrones, Michael Patrick construyó una carrera mucho más amplia en teatro, televisión y escritura. En la pantalla participó en Game of Thrones, Blue Lights, This Town y Krypton, entre otras producciones. Además, fue coautor de My Left Nut, proyecto por el que también recibió reconocimiento como escritor.
Su formación artística también fue sólida. Estudió en la Universidad de Cambridge y luego se preparó en Mountview Academy, en Londres. En el teatro desarrolló una trayectoria muy respetada, con trabajos vinculados al universo shakespeariano y colaboraciones con instituciones como la Royal Shakespeare Company, el Abbey Theatre y el Cambridge Shakespeare Festival.
Uno de los momentos más admirados de su carrera reciente fue su adaptación y actuación en The Tragedy of Richard III, montada en Belfast en 2024. Esa obra tuvo una resonancia especial porque dialogaba con su propia experiencia de vida: Michael la escribió y la interpretó después de haber sido diagnosticado con ELA.