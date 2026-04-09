Michael: último adelanto del biopic que eleva expectativas

La expectativa mundial por el estreno de "Michael", el esperado biopic sobre Michael Jackson, alcanzó un nuevo nivel tras el lanzamiento de su tráiler final. El adelanto, cargado de emoción, música y momentos clave en la vida del artista, ha despertado reacciones inmediatas entre fanáticos y críticos, consolidando la película como uno de los eventos cinematográficos más importantes del año.
La cinta, que llegará a los cines el próximo 23 de abril, promete ofrecer una mirada profunda no solo al fenómeno musical, sino también al ser humano detrás del mito.
Una interpretación que sorprende
Jaafar Jackson, sobrino del cantante, es el encargado de dar vida al Rey del Pop en su debut cinematográfico. Su participación ha sido uno de los elementos más comentados desde el anuncio del proyecto, pero el tráiler final terminó por confirmar lo que muchos sospechaban: su parecido físico, gestual y escénico con Michael Jackson es impactante.
En varias escenas del adelanto, Jaafar recrea coreografías icónicas y momentos íntimos de la vida del artista, logrando una transformación que ha sido ampliamente elogiada en redes sociales.
Un recorrido por la leyenda
El tráiler utiliza fragmentos de canciones emblemáticas como Beat It para guiar un recorrido por los momentos más importantes de su carrera. Desde sus inicios como parte de The Jackson 5 hasta la creación de videoclips revolucionarios como Thriller, el adelanto muestra la evolución de un artista que redefinió la industria musical.
Una de las escenas más emotivas incluye una frase atribuida a su madre, Katherine Jackson:
"Supe que eras distinto desde que naciste. Deja que tu luz brille sobre el mundo", marcando el tono íntimo y humano que tendrá la película.
Más allá del mito
Lejos de limitarse a los éxitos musicales, la película —dirigida por Antoine Fuqua y producida por Graham King— busca explorar las múltiples capas de la vida de Michael Jackson: su genialidad creativa, su infancia marcada por la exigencia, su fama global y los aspectos más personales que pocas veces fueron comprendidos por el público.
El reparto incluye nombres destacados como Colman Domingo, Miles Teller, Nia Long y Laura Harrier, quienes aportan peso dramático a una historia que promete ser tan espectacular como emocional.
Un estreno rodeado de expectativa
Antes de su llegada oficial a salas, "Michael" tendrá un evento especial en Berlín, donde fans de distintas partes del mundo podrán vivir una experiencia previa al estreno. Este tipo de lanzamiento refuerza la dimensión global del proyecto, acorde al impacto que tuvo el artista durante su carrera.
La producción también ha generado conversación por el desafío de retratar una figura tan compleja y, en ocasiones, controversial, lo que ha elevado aún más la curiosidad del público.
El regreso de un ícono
A más de una década de su muerte, el legado de Michael Jackson sigue más vigente que nunca. Su influencia en la música, el baile y la cultura pop continúa marcando generaciones, y este biopic busca precisamente reconectar al público con esa huella imborrable.
Con su tráiler final, "Michael" no solo promete ser un homenaje a sus éxitos, sino también una oportunidad para redescubrir al hombre detrás del fenómeno mundial.
El resultado: una película que apunta a emocionar, sorprender y, sobre todo, recordar por qué el Rey del Pop sigue siendo eterno.