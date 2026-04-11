 Famosos youtubers mueren de manera inesperada
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Famosos youtubers mueren de manera inesperada

Muerte inesperada de dos youtubers genera reacciones en redes.

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Confirman muerte de “La Werita Consentida” y Joe Lara., Captura de pantalla video de X.
Confirman muerte de “La Werita Consentida” y Joe Lara. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

La madrugada de este sábado 11 de abril fue confirmada la muerte de los creadores de contenido Ramiro Contreras, conocido como "La Werita Consentida", y Joe Lara, ambos reconocidos por su participación en espacios de análisis de espectáculos en plataformas digitales.

La noticia se dio a conocer a través de redes sociales por figuras del entretenimiento como Paty Navidad e Ivonne Montero, quienes expresaron su pesar por el fallecimiento de los comunicadores. Hasta el momento, no se han revelado las causas de sus muertes.

En su cuenta de Instagram, Paty Navidad compartió un mensaje en el que recordó con afecto a ambos creadores y destacó la cercanía que mantuvo con ellos. "Con profunda tristeza me uno a la pena que embarga a la familia y amigos de La Werita Consentida y Joe Lara. Siempre recordaré con especial gratitud su apoyo y los momentos que compartimos", escribió.

¿Quiénes eran La Werita Consentida y Joe Lara? 

"La Werita Consentida" y Joe Lara ganaron notoriedad en el ámbito digital por su canal de YouTube, donde abordaban temas de la farándula y analizaban contenidos televisivos, especialmente el reality "La Casa de los Famosos" de Telemundo. Su estilo directo y comentarios sobre el mundo del espectáculo les permitió consolidar una audiencia en redes sociales.

Tras conocerse la noticia, seguidores y usuarios en distintas plataformas han reaccionado con mensajes de condolencias, recordando sus intervenciones y el contenido que compartían regularmente.

Ambos creadores aparecieron este sábado en portadas de medios dedicados a la farándula, mientras crece la expectativa por conocer más detalles sobre las circunstancias de sus fallecimientos.

Por ahora, familiares, amigos y seguidores permanecen a la espera de información oficial sobre lo ocurrido, mientras continúan las muestras de duelo en el entorno digital donde desarrollaron su trayectoria.

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