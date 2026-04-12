 Guatemala se Prepara: Estreno de Película de Michael Jackson
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¡Así se vivió en el Paseo de la Sexta! Guatemala se prepara para el estreno de la película de Michael Jackson

El legado de Michael Jackson volvió a sentirse en Guatemala luego de que un grupo de bailarines sorprendiera a los transeúntes del Centro Histórico.

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Michael Jackson, Michael Jackson
Michael Jackson / FOTO: Michael Jackson

El espíritu del Rey del Pop, Michael Jackson se apoderó por completo de las calles del Centro Histórico. Lo anterior, cuando un grupo de bailarines guatemaltecos protagonizó una llamativa presentación en el Paseo de la Sexta, generando entusiasmo entre peatones y fanáticos de la música pop.

La intervención artística formó parte de una estrategia internacional para promocionar la película biográfica "Michael", producción que retrata la vida y trayectoria de una de las figuras más influyentes de la historia musical. La actividad sorprendió a quienes transitaban por la sexta avenida y 11 calle de la zona 1 capitalina, donde los artistas recrearon los pasos que hicieron famoso a Michael Jackson en el videoclip de "Billie Jean".

@danielparker_21

La música de Michael Jackson ya suena en las calles de Guatemala!! #michaelmovie #michaeljackson #michaeljacksonedit #guatemala #guatemala🇬🇹

♬ sonido original - Daniel Parker 🤟🏻

El espectáculo urbano se inspiró en flashmobs realizados previamente en ciudades como Nueva York y Los Ángeles, replicando el concepto de baile colectivo que busca generar impacto visual y viral en redes sociales. La iniciativa contó con la participación de alrededor de 20 bailarines y una coreógrafa, quienes fueron seleccionados tras un proceso de evaluación que incluyó ensayos intensivos durante varios días.

El objetivo principal fue transmitir la energía que caracterizó al artista y despertar expectativa entre los seguidores de su música ante el próximo estreno cinematográfico. La elección del Paseo de la Sexta no fue casual, ya que este punto es considerado uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad de Guatemala.

Más de la película de Michael Jackson

Además de ser un lugar concurrido por turistas y residentes, el sector destaca por su ambiente artístico y su valor histórico, lo que permitió conectar el espectáculo con el público de forma inmediata. La película "Michael", dirigida por Antoine Fuqua, presentará un recorrido por la vida del cantante desde sus inicios en los Jackson Five hasta su consolidación como una estrella global.

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El proyecto cinematográfico ha generado gran expectativa internacional debido a que el protagonista será Jaafar Jackson, sobrino del artista, quien debutará en el cine interpretando al ícono musical.

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