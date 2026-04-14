Heidi Klum: Impactante disfraz de bruja en Coachella

La supermodelo alemana Heidi Klum volvió a demostrar su pasión por la moda y las transformaciones radicales al aparecer prácticamente irreconocible durante el festival Coachella 2026, celebrado en Indio, California.
Conocida por su característico cabello rubio y estilo glamuroso, Klum sorprendió al público al adoptar una estética completamente distinta bajo el concepto de "Techno Hexen", una propuesta que combinó elementos futuristas con un aire místico.
Un look que rompió con su imagen tradicional
Durante su recorrido por el Empire Polo Field, la también presentadora de Germany’s Next Top Model lució una peluca negra azabache y gafas de sol espejadas, marcando un contraste radical con su imagen habitual.
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🖤☀️🌴♬ original sound - heidi klum
Su outfit principal consistió en un vestido blanco translúcido con capas de tela que caían en cascada, acompañado de una falda de encaje que aportaba un toque etéreo. El conjunto se complementó con medias de red, botas vaqueras en blanco y negro y un bolso de cuero negro, creando una mezcla entre lo bohemio y lo vanguardista.
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Let’s go to @coachella 🤗💃🪩🕺🥳 Fun in the desert sun 🌴♬ Lean On - Major Lazer & DJ Snake & MØ
El concepto "Techno Hexen"
A través de sus redes sociales, Klum compartió un video de su aparición con la descripción "Coachella, día 2: Techno Hexen", dejando claro que su look formaba parte de una propuesta conceptual.
El término, que puede interpretarse como "bruja tecnológica", refleja una fusión entre lo moderno y lo mágico, una estética que encaja perfectamente con el espíritu libre y experimental del festival.
Un fin de semana lleno de estilo y música
La modelo no solo destacó en el segundo día del evento. En la jornada inaugural también captó la atención con un atuendo más relajado pero igualmente llamativo: un body blanco con aberturas, jeans oversize y un gorro a juego, con el que incluso compartió videos bailando en redes sociales.
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Coachella 2026 🤍♬ When A Fire Starts To Burn - Disclosure
El festival, como cada año, reunió a múltiples celebridades. Entre ellas, la cantante Katy Perry, quien asistió junto a su pareja, el político Justin Trudeau, generando conversación en redes por su cercanía durante el evento.
Regresos y momentos virales
Otro de los momentos más comentados fue el regreso a los escenarios de Justin Bieber, quien ofreció una presentación tras varios años de ausencia.
Aunque su actuación generó opiniones divididas, logró captar la atención del público al interpretar tanto temas recientes como éxitos que marcaron su carrera, apoyándose incluso en reproducciones de sus videos musicales durante el show.
En medio del ambiente festivo, Katy Perry también protagonizó un momento viral al bromear sobre el uso de YouTube durante la presentación, lo que rápidamente se difundió en redes sociales.
Coachella, escenario de moda y expresión
Más allá de la música, Coachella se ha consolidado como uno de los eventos donde la moda cobra un papel protagónico, y Heidi Klum lo dejó claro con su arriesgada transformación.
Su look "Techno Hexen" no solo captó la atención de fotógrafos y asistentes, sino que reafirmó su capacidad para reinventarse y seguir marcando tendencia, incluso fuera de las pasarelas.
Con esta aparición, la supermodelo suma un nuevo capítulo a su historial de impactantes transformaciones, consolidándose como una de las figuras más versátiles y atrevidas del entretenimiento.