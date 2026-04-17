 Ventaneando: Despiden a famosa presentadora en vivo
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Luto en Ventaneando: fallece famosa presentadora y así la despidió Pati Chapoy en plena transmisión

Una transmisión en vivo se convirtió en un momento de duelo. Pati Chapoy detuvo el ritmo habitual de Ventaneando para confirmar una noticia que tomó por sorpresa al público.

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Pati Chapoy, Redes sociales
Pati Chapoy / FOTO: Redes sociales

La televisión mexicana y latina vivió un momento de profunda emotividad luego de que Pati Chapoy interrumpiera la transmisión de Ventaneando para dar a conocer el fallecimiento de Lucha Moreno, quien en su momento formó parte del equipo del programa y dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo.

La noticia generó sorpresa tanto en la audiencia como entre los propios conductores, quienes de inmediato recordaron la trayectoria y personalidad de la también actriz y cantante, destacando su elegancia, profesionalismo y la cercanía que mantenía con el público.

Una despedida inesperada en vivo

Durante la emisión, Pati Chapoy dedicó palabras llenas de cariño hacia quien fuera su compañera en el programa. La describió como una mujer talentosa, con una gran capacidad para conversar y conectar con las personas, cualidades que la hicieron destacar dentro del formato de espectáculos.

El momento se tornó aún más emotivo cuando el conductor Pedro Sola compartió anécdotas personales, recordando la energía y disciplina de Lucha Moreno. Relató cómo, incluso en jornadas largas de grabación, ella siempre se presentaba impecable, reflejando su profesionalismo y amor por su carrera.

¿Quién era Lucha Moreno?

Lucha Moreno fue una figura destacada del entretenimiento en México, con una trayectoria que abarcó cine, televisión y música. Inició su carrera en la década de 1950, participando en diversas producciones cinematográficas que la posicionaron como una actriz reconocida dentro de la época dorada del cine mexicano.

Entre sus trabajos más recordados se encuentran películas como "Asesinos", "Las hijas del Amapolo", "Lupe Balazos" y "Los dos apóstoles". Su versatilidad la llevó también a la televisión, donde participó en telenovelas como "Quinceañera", "Amor en silencio", "Amor de nadie" y "Te sigo amando".

Además de su faceta actoral, destacó como cantante de música ranchera, consolidando una carrera musical con más de 20 producciones discográficas. Su voz y estilo la convirtieron en una de las intérpretes representativas del género.

Lucha Moreno era mamá de Mimi, integrante de Las Flans. 

Su paso por Ventaneando

Durante su participación en Ventaneando, Lucha Moreno se ganó el cariño del público gracias a su espontaneidad y experiencia en el medio artístico. Su estilo directo y su conocimiento del espectáculo aportaban una perspectiva única al programa.

De acuerdo con los testimonios compartidos en la emisión, su presencia era sinónimo de dinamismo, ya que no solo comentaba las noticias, sino que también compartía vivencias propias del medio, enriqueciendo las conversaciones.

El fallecimiento de Lucha Moreno fue dado a conocer inicialmente por su hija, Irma Angélica Hernández, quien publicó un mensaje de despedida en redes sociales que rápidamente generó reacciones de seguidores y figuras del espectáculo.

Hasta el momento, la familia no ha revelado las causas oficiales de su muerte, por lo que la información se mantiene en un ámbito privado. Sin embargo, se sabe que la artista falleció el 15 de abril de 2026, a pocos días de cumplir 87 años.

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