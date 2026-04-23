 Brad Pitt viaja a Budapest para terminar con su novia
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El día que Brad Pitt viajó hasta Budapest para que su novia terminara con él

Viajó miles de kilómetros con la esperanza de salvar su relación, pero terminó enfrentando una de las decepciones más duras de su vida.

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Brad Pitt,
Brad Pitt / FOTO:

El actor Brad Pitt vivió una de las historias más inesperadas de su juventud, cuando decidió cruzar el mundo por amor sin imaginar que ese viaje marcaría el final de su relación. Antes de convertirse en una de las mayores estrellas de Hollywood, Pitt atravesó una etapa complicada en su vida personal.

A finales de los años 80, el actor mantenía una relación con la actriz Jill Schoelen, a quien conoció durante el rodaje de la película Cutting Class. Su romance avanzó rápidamente, incluso con planes de matrimonio, lo que hacía pensar que se trataba de una historia sólida.

Sin embargo, todo cambió de forma inesperada. Según relató el propio Pitt años después, recibió una llamada desde Europa en la que su pareja le pidió que viajara a verla. En ese momento, su situación económica no era la mejor, pero aun así tomó una decisión arriesgada: gastar casi todo el dinero que tenía para reencontrarse con ella.

El actor confesó que contaba con apenas 800 dólares y destinó 600 a comprar un boleto desde Los Ángeles hasta Budapest. Su intención era salvar la relación y reencontrarse con su prometida, quien se encontraba trabajando en una producción cinematográfica en esa ciudad.

Más de la historia de Brad Pitt

Pero lo que parecía una historia romántica dio un giro inesperado. Al llegar al set de grabación, Pitt se encontró con una realidad completamente distinta: su novia no quería continuar con la relación. El viaje que había hecho con ilusión terminó convirtiéndose en el escenario de una ruptura definitiva.

Este episodio, que el actor recordó en entrevistas años más tarde, refleja uno de los momentos más duros de su juventud. Lejos del glamour que hoy lo rodea, Pitt enfrentó una decepción amorosa que marcó su historia personal antes de alcanzar la fama mundial.

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Lo que parecía una historia de superación terminó en una revelación inesperada que dejó al actor en shock.

Con el paso del tiempo, el protagonista de películas icónicas logró consolidarse como uno de los actores más influyentes de la industria cinematográfica, dejando atrás ese episodio que, aunque doloroso, forma parte de su camino hacia el éxito. La historia ha vuelto a llamar la atención recientemente, mostrando que incluso las grandes estrellas han vivido desilusiones profundas, recordando que el amor, aun en Hollywood, no siempre tiene finales felices.

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