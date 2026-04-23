Nikki Glaser sufre falla de vestuario en vivo: ¡Impactante!

El minivestido de Nikki Glaser no le favoreció durante su reciente aparición en el programa "Live With Kelly and Mark".
En un vídeo compartido por Decider , la comediante hizo su entrada y tomó asiento frente a Kelly Ripa y Mark Consuelos el miércoles, cuando su vestido azul claro de estilo retro se subió.
"¡Dios mío, qué elegante! ¡Muy elegante! Me encanta", exclamó Ripa antes de añadir: "Oh, espera, se te ven las bragas".
La presentadora de los Globos de Oro se ajustó el vestido corto y cruzó las piernas mientras Ripa señalaba.
"Es solo para ti", bromeó Glaser, quien combinó el atuendo adornado con flores con botas hasta la rodilla. "Directo al grano. Lo siento, chicos".
Ripa respondió: "No me importa en absoluto", a lo que Glaser replicó con ironía: "Bien, bien. Te enviaré una foto más tarde".
La reacciones no tardaron en llegar, los fans de Nikki Glaser aplaudieron la forma en que reaccionó, viendo el incómodo momento con humor.
- "¡Las celebridades son como nosotros! Todos hemos tenido un fallo de vestuario en algún momento, ya sea una camisa manchada, un dobladillo roto o incluso un desliz accidental del pezón", señala una seguidora.
- "Y nadie es inmune a estos momentos vergonzosos, ni siquiera las celebridades. Para ellas, sin embargo, las apuestas son más altas. Con las cámaras flasheando y los fanáticos observando cada movimiento, un percance de moda puede convertirse en un evento que acapara los titulares.", escribió alguien más.
Insólito regalo
La comediante y presentadora Nikki Glaser relató el particular intercambio que vivió con Leonardo DiCaprio tras bromear sobre el actor en los Globos de Oro 2026. Su historia, narrada en televisión estadounidense, cobró notoriedad por el gesto inesperado con el que DiCaprio respondió, según informó E! Online.
Después de hacer una broma sobre DiCaprio durante la gala de enero de 2026, Glaser reveló que el actor le mandó un insólito obsequio a modo de respuesta.
Según la propia comediante, dos meses después de la ceremonia, recibió en su domicilio tres canastas de pasta, un detalle que interpretó como una devolución humorística y cordial al comentario realizado en el escenario.
Durante la ceremonia, Glaser eligió no referirse a los habituales temas ligados a la vida sentimental de DiCaprio. En cambio, recurrió a una antigua entrevista publicada en 1991 en la revista Teen Beat, donde el actor señalaba que su comida favorita era la pasta.
"Leo, no sabemos nada de ti. Lo único que sabemos proviene de un artículo de Teen Beat de 1991, donde dijiste que tu comida favorita era pasta, pasta y más pasta", bromeó frente al público, citando ese dato anecdótico sobre el intérprete, de acuerdo con el medio citado.