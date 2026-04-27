 Estrenos de Cine: Moda, Aventura y Comedia Esta Semana
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Estrenos de cine de la semana: moda, aventura y comedia para todos los gustos

La cartelera de esta semana sorprende con estrenos que van desde el glamour de la moda hasta aventuras animadas.

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El Diablo Viste a la moda, El Diablo Viste a la moda
El Diablo Viste a la moda / FOTO: El Diablo Viste a la moda

Los estrenos de esta semana llegan con una mezcla atractiva de estilos que promete captar la atención de todo tipo de público.

  • El diablo viste a la moda

Una de las historias más recordadas del cine regresa con fuerza a las salas. En esta nueva entrega, el universo de la alta costura vuelve a ser el escenario de tensiones, ambición y crecimiento personal. La trama sigue a una joven profesional que intenta abrirse camino en la industria editorial mientras enfrenta los desafíos impuestos por una jefa exigente y un entorno altamente competitivo.

Entre decisiones difíciles y momentos de transformación, la protagonista descubrirá el verdadero costo del éxito y lo que está dispuesta a sacrificar para alcanzarlo.

Hokum

Esta cinta apuesta por una narrativa distinta, con elementos de comedia y situaciones inesperadas que giran en torno a personajes peculiares. La historia se centra en un grupo que, tras una serie de eventos fuera de lo común, se ve envuelto en una cadena de enredos que pondrán a prueba su ingenio. Con giros inesperados y un ritmo dinámico, la película combina humor con momentos reflexivos, explorando las decisiones humanas y sus consecuencias desde una perspectiva ligera pero entretenida.

Otros estrenos que no te puedes perder

  • Operación bebé oso: vuelta al mundo

La opción animada de la semana llega cargada de aventura y ternura. En esta historia, un pequeño oso se embarca en un viaje alrededor del mundo tras separarse de su familia. En su recorrido conocerá nuevos amigos, enfrentará obstáculos y descubrirá diferentes culturas. La película destaca por su mensaje sobre la importancia de la familia, la valentía y la amistad, convirtiéndose en una excelente alternativa para disfrutar en familia.

¿Qué pasó con los hermanos de Michael Jackson y dónde están ahora?

El legado de Michael Jackson sigue generando interés en todo el mundo, pero ahora la atención también se centra en su familia.

Con propuestas que van desde el drama y la moda hasta la comedia y la animación, los estrenos de cine de esta semana ofrecen opciones variadas para quienes buscan una experiencia distinta en cada visita al cine. Ya sea que prefieras historias profundas, momentos divertidos o aventuras emotivas, la cartelera tiene algo preparado para cada espectador.

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