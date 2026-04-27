El destino de los hermanos de Michael Jackson: ¿dónde están?

A más de una década de la muerte de Michael Jackson, el interés por su familia sigue vigente. La atención se ha volcado tras el estreno del nuevo biopic que ha vuelto a poner el apellido Jackson en tendencia.
Pero más allá del legado del "Rey del Pop", muchos se preguntan qué fue de sus hermanos, quienes también marcaron la historia de la música. Los hermanos de Michael formaron parte del icónico grupo familiar que lo lanzó a la fama: los Jackson 5.
Entre ellos destacan Jackie Jackson, Tito Jackson, Jermaine Jackson, Marlon Jackson y Randy Jackson, además de sus hermanas La Toya Jackson y Janet Jackson. En la actualidad, varios de ellos continúan ligados a la música. Jackie, Tito y Marlon siguen presentándose en giras con "The Jacksons", manteniendo vivo el legado del grupo y conectando con nuevas generaciones.
Jackie, además, ha trabajado como productor y se ha enfocado en preservar la historia musical de la familia.Por su parte, Jermaine Jackson ha tenido una carrera más mediática, participando en proyectos musicales y apariciones públicas, aunque con menor exposición que en décadas anteriores.
Más de los hermanos Jackson
Marlon, en cambio, ha optado por una vida más discreta, combinando actividades empresariales con eventos relacionados al legado familiar. Randy Jackson también ha mantenido un perfil bajo, aunque su nombre ha vuelto a aparecer en noticias recientes por episodios de su pasado, como el recordado secuestro que vivió en Colombia en los años noventa.
En cuanto a las hermanas, La Toya ha seguido activa en el entretenimiento y los medios, mientras que Janet Jackson se mantiene como una de las figuras más exitosas de la familia, con una carrera sólida en la música y el espectáculo internacional.
A pesar del paso del tiempo, los hermanos de Michael Jackson han demostrado que el apellido sigue teniendo peso en la industria. Algunos continúan sobre los escenarios, otros han optado por la vida privada, pero todos comparten un mismo objetivo: preservar el legado artístico que marcó a toda una generación.