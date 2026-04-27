 Harry Styles y Zoë Kravitz: ¿Comprometidos?
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Harry Styles y Zoë Kravitz estarían comprometidos: esto es lo que se sabe de su relación

La posible boda entre dos de las figuras más influyentes del entretenimiento ha desatado una ola de reacciones en redes sociales y medios internacionales.

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Harry Styles, Instagram
Harry Styles / FOTO: Instagram

El cantante británico Harry Styles y la actriz Zoë Kravitz se han convertido en tendencia global luego de que surgieran reportes sobre su presunto compromiso.Cabe destacar que la noticia ha sorprendido tanto a fanáticos como a la industria del espectáculo.

De acuerdo con diversos medios internacionales, la pareja habría decidido dar el siguiente paso en su relación tras aproximadamente ocho meses de noviazgo.La pareja se ha consolidando con uno de los romances más discretos pero comentados de los últimos meses.

Aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la noticia, el rumor tomó fuerza luego de que Kravitz fuera vista usando un llamativo anillo en el dedo anular, lo que encendió las especulaciones sobre una posible propuesta de matrimonio. La relación entre ambas celebridades comenzó a captar la atención pública en agosto de 2025, cuando fueron fotografiados juntos en ciudades como Roma y Londres.

Desde entonces, han mantenido un perfil bajo, evitando apariciones públicas constantes, lo que ha contribuido a que su vínculo se perciba como más sólido y reservado. Fuentes cercanas aseguran que la conexión entre Styles y Kravitz fue inmediata, destacando su química y la forma en que han logrado equilibrar sus agendas profesionales con su vida personal.

Más de la relación de Harry Styles y Zoë Kravitz

Incluso se ha mencionado que la actriz habría llegado a referirse al cantante como su "alma gemela", lo que refuerza la idea de una relación seria. Otro detalle que ha llamado la atención es el anillo que habría recibido la actriz, el cual, según expertos en joyería, podría alcanzar un valor de cientos de miles de dólares debido a su tamaño y diseño exclusivo.

Cabe destacar que este sería el primer compromiso para Styles, mientras que Kravitz ya estuvo casada anteriormente, lo que añade un nuevo capítulo a la vida sentimental de ambos artistas.

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Pese a la emoción que ha generado la noticia, algunos reportes también señalan que el tema sigue sin confirmación oficial, por lo que, de momento, se mantiene en el terreno de la especulación mediática.

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