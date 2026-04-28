 House of the Dragon 3: Tráiler y Fecha de Estreno Revelados
Farándula

House of the Dragon 3: HBO revela el tráiler oficial y confirma fecha de estreno que nadie esperaba tan pronto

La plataforma de streaming HBO lanzó el tráiler oficial de House of the Dragon 3 y confirmó su fecha de estreno.

Compartir:
House of The Dragon, House of The Dragon
House of The Dragon / FOTO: House of The Dragon

HBO encendió las redes sociales con el lanzamiento del tráiler oficial de la tercera temporada de House of the Dragon. Y es que la precuela de Game of Thrones que regresa en junio con una de las batallas más esperadas del universo creado por George R. R. Martin.

La producción difundió a través de YouTube y otras plataformas digitales escenas inéditas de la historia basada en el libro Fire & Blood. El video de avane de la tercera temporada arranca con una de las interacciones más cargadas de la serie.

El tráiler inicia con un tenso intercambio entre los personajes Daemon y Rhaenyra Targaryen, interpretados por Matt Smith y Emma D'Arcy.  En ese momento, Daemon le dice a Rhaenyra que tiene en sus manos un poder que ningún hombre ha tenido antes, y que sus hijos gobernarán un imperio inexpugnable por siempre, subrayando la ambición central de la casa Targaryen en esta guerra civil.

Del otro lado del conflicto, aparece Alicent Hightower, interpretada por Olivia Cooke, aconsejando a uno de sus hijos para no ceder en la lucha por el trono, advirtiéndole que deberá hacer cosas de las que su corazón antes habría rehuido.

Más del estreno de House of the Dragon 3

El contraste entre ambas mujeres define la tensión dramática de esta nueva entrega, en la que los bandos conocidos como "los negros" y "los verdes" llevarán su enfrentamiento a un punto de no retorno. El clip cierra con una declaración contundente de Rhaenyra, que augura lo que viene: la protagonista afirma que no habrá duda de a quién han elegido los dioses para gobernar, en una historia que se desarrolla dos siglos antes de los eventos de la serie original.

Consejos inteligentes para sobrevivir al Empire Music Festival

El Empire Music Festival regresa el 1 y 2 de mayo con más de 30 artistas en el km 37.5 de la Carretera a El Salvador.

En cuanto a la fecha de estreno, House of the Dragon 3 llegará el 21 de junio a través de la plataforma de HBO.

En Portada

Volcán Santiaguito incrementa actividad; suspenden clases en áreas cercanast
Nacionales

Volcán Santiaguito incrementa actividad; suspenden clases en áreas cercanas

11:12 AM, Abr 28
Sector empresarial rechaza bloqueos y advierte impacto económicot
Nacionales

Sector empresarial rechaza bloqueos y advierte impacto económico

12:07 PM, Abr 28
Subsidio empieza a reflejarse: combustibles muestran baja en preciost
Nacionales

Subsidio empieza a reflejarse: combustibles muestran baja en precios

10:13 AM, Abr 28
Autoridades detectan propagación de reto en centros educativos y activan alertast
Nacionales

Autoridades detectan propagación de reto en centros educativos y activan alertas

01:29 PM, Abr 28
VIDEO: Trump recibe al rey Carlos III en ceremonia de honor en la Casa Blancat
Internacionales

VIDEO: Trump recibe al rey Carlos III en ceremonia de honor en la Casa Blanca

01:23 PM, Abr 28

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026#liganacionalLiga NacionalSemana SantaFiscal GeneralFutbol GuatemaltecoReal Madridredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos