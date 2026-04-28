House of the Dragon 3: Tráiler y Fecha de Estreno Revelados

HBO encendió las redes sociales con el lanzamiento del tráiler oficial de la tercera temporada de House of the Dragon. Y es que la precuela de Game of Thrones que regresa en junio con una de las batallas más esperadas del universo creado por George R. R. Martin.
La producción difundió a través de YouTube y otras plataformas digitales escenas inéditas de la historia basada en el libro Fire & Blood. El video de avane de la tercera temporada arranca con una de las interacciones más cargadas de la serie.
El tráiler inicia con un tenso intercambio entre los personajes Daemon y Rhaenyra Targaryen, interpretados por Matt Smith y Emma D'Arcy. En ese momento, Daemon le dice a Rhaenyra que tiene en sus manos un poder que ningún hombre ha tenido antes, y que sus hijos gobernarán un imperio inexpugnable por siempre, subrayando la ambición central de la casa Targaryen en esta guerra civil.
Del otro lado del conflicto, aparece Alicent Hightower, interpretada por Olivia Cooke, aconsejando a uno de sus hijos para no ceder en la lucha por el trono, advirtiéndole que deberá hacer cosas de las que su corazón antes habría rehuido.
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El contraste entre ambas mujeres define la tensión dramática de esta nueva entrega, en la que los bandos conocidos como "los negros" y "los verdes" llevarán su enfrentamiento a un punto de no retorno. El clip cierra con una declaración contundente de Rhaenyra, que augura lo que viene: la protagonista afirma que no habrá duda de a quién han elegido los dioses para gobernar, en una historia que se desarrolla dos siglos antes de los eventos de la serie original.
En cuanto a la fecha de estreno, House of the Dragon 3 llegará el 21 de junio a través de la plataforma de HBO.