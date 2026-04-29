 ¿Por qué llaman 'Galifea' a Galilea Montijo? Impactante razón
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Aseguran que llaman "Galifea" a Galilea Montijo por su "estropeado" rostro

La controvertida apariencia de Galilea Montijo tras un reciente procedimiento estético genera críticas en redes sociales y rumores de tensiones internas en el programa Hoy y su deseo de abandonarlo.

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Galilea Montijo,
Galilea Montijo / FOTO:

Galilea Montijo se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras someterse a un procedimiento estético que dejó su rostro visiblemente inflamado, generando especulaciones y críticas en redes sociales. 

La discusión escaló al difundirse que, supuestamente, su aspecto físico se convirtió en motivo de comentarios dentro del programa "Hoy", incluyendo el presunto apodo "Galifea" utilizado por su jefa en reuniones de producción, según el periodista de espectáculos Alex Kaffie.

Galilea Montijo, quien abiertamente compartió que se realizó "un arreglito estético", enfrentó una avalancha de comentarios luego de aparecer en televisión con mayor inflamación facial de la habitual.

Este detalle no pasó desapercibido y rápidamente desató opiniones encontradas entre televidentes y usuarios de redes sociales.

La situación se tensó aún más cuando circuló un video donde presentaba una aparente afectación ocular, lo que alimentó comentarios sobre un posible procedimiento mal realizado.

La influencer y especialista en espectáculos conocida como "Chamonic" compartió el video en el que se observa a la conductora con un ojo visiblemente afectado, reforzando la percepción de que la salud de Galilea Montijo podría estar comprometida. Además, rumores sobre el uso de un parche avivaron la preocupación entre sus seguidores.

El tema llega al programa "Hoy"

La polémica creció después de que Alex Kaffie, conocido periodista del entretenimiento, abordó el tema en su columna.

Kaffie afirmó que la apariencia actual de Galilea Montijo no solo genera comentarios en redes sociales sino también dentro de la producción de "Hoy". El periodista declaró que "el rostro de la conductora de ‘Hoy’ está tan estropeado que en las juntas de producción su jefa se refiere a ella como ‘Galifea’".

Esta afirmación generó rápidamente indignación entre el público. Mientras algunos consideraron el comentario como excesivo y ofensivo, otros defendieron la profesionalidad y popularidad de la presentadora.

La controversia en torno al aspecto de Galilea Montijo aumentó después de que la conductora se ausentara varios días del programa "Hoy". Su ausencia intensificó las teorías y cuestionamientos sobre su salud. 

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Galilea Montijo - Instagram

El martes, Galilea Montijo hizo una declaraciones sobre su retiro de la televisión mexicana, todo ocurrió luego de que en la sección de espectáculos mostraron una entrevista con la conductora Rebecca de Alba.

Ante esto, Galilea Montijo y el resto de sus compañeros aseguraron que se extraña mucho la presencia de Rebecca en la televisión, ante esto, la tapatía dijo que tal vez es una decisión de la propia Rebecca el alejarse de la televisión.

Luego de esto cuestionó al resto de los conductores si han pensado en retirarse y sin dejarlos responder, ella aseguró que ya tiene planeado todo, pues en menos de 6 años ella ya no se ve en los foros, sino atendiendo su negocio.

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