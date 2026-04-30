Modelo sufre percance en pasarela: su reacción se hace viral

La modelo Leona Yamaguchi vivió un momento inesperado durante la Semana de la Moda BENCH Primavera/Verano 2026 en Filipinas, cuando uno de los tirantes de su sujetador se soltó en plena pasarela.
Lejos de dejarse vencer por el incidente, Yamaguchi demostró un alto nivel de profesionalismo y seguridad, convirtiendo lo que pudo haber sido un momento incómodo en un ejemplo viral de temple ante la adversidad.
Mientras cientos de ojos estaban puestos sobre ella, la modelo mantuvo la compostura y continuó su recorrido con elegancia.
No detuvo su paso ni interrumpió el ritmo del desfile, lo que rápidamente llamó la atención del público y de quienes posteriormente compartieron el video en redes sociales.
La actitud de Yamaguchi fue ampliamente elogiada. Usuarios destacaron la seguridad con la que manejó la situación y cómo priorizó presentar el trabajo de la diseñadora Steph Verano sin dejarse distraer por el percance.
El episodio no tardó en hacerse viral en plataformas sociales. El video que muestra el preciso instante en que ocurrió el incidente ha recibido miles de comentarios positivos, posicionando a la joven modelo como un ejemplo de confianza y manejo escénico en la industria de la moda.
Las imágenes del momento, capturadas en video, se difundieron ampliamente y generaron una conversación sobre la importancia de la preparación ante cualquier situación inesperada durante un desfile de alto perfil.
"Estamos para estar preparados"
Después del desfile, Yamaguchi compartió su experiencia y explicó que, aunque fue un desafío inesperado, logró mantener la concentración y cumplir con su trabajo.
"Parte de nuestro trabajo consiste en estar preparados para momentos así. Me tomó por sorpresa, pero seguí enfocada en presentar el trabajo del diseñador", explicó la modelo.
La joven de 23 años también reconoció que el impacto emocional de lo ocurrido llegó ya en el backstage, una vez que terminó su presentación frente al público. "El nerviosismo me alcanzó después, detrás del escenario, pero sobre la pasarela me mantuve firme", relató.
En el contexto de la moda, donde la atención al detalle es fundamental y cualquier percance puede alterar la dinámica del evento, la actitud de Yamaguchi ha sido vista como un recordatorio del valor del profesionalismo en la industria.