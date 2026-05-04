 50 Años de Star Wars: Celebran un Récord Histórico
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Día de Star Wars: La saga celebra 50 años rompiendo un récord

Star Wars alcanza un récord histórico con 33 mil millones de minutos de visualización en 2025 y atrae a nuevas generaciones en Disney+.

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Star Wars
Star Wars / FOTO:

La franquicia Star Wars alcanzó la impresionante cifra de 33.000 millones de minutos reproducidos en 2025 en Estados Unidos, según datos de Nielsen difundidos durante el reciente Día de Star Wars. 

Después de cinco décadas, la saga creada por George Lucas demuestra una vigencia insólita, con audiencias que mantienen su lealtad en televisión lineal y servicios de streaming liderados por Disney+.

El estudio de la consultora Nielsen confirmó que Disney+ acapara la oferta en streaming de Star Wars desde la adquisición de Lucasfilm por parte de The Walt Disney Company en 2012.

  • La historia detrás del Día de Star Wars

El 4 de mayo es el Día de Star Wars debido a un juego de palabras: la popular frase "May the 4th be with you" interpreta fonéticamente el famoso saludo "May the Force be with you".

El primer uso documentado se sitúa en 1978, cuando un aviso en el London Evening News felicitó a Margaret Thatcher por su llegada como primera ministra con la frase adaptada.

Desde entonces, la celebración pasó al ámbito interno de Lucasfilm y alcanzó notoriedad global tras la compra por parte de Disney en 2012, haciéndose viral en la era de las redes sociales.

Históricamente, los primeros seis episodios de la saga se estrenaron en mayo, consolidando la relación del mes con la franquicia. Sin embargo, solo Solo: Una historia de Star Wars (2018) y la próxima The Mandalorian and Grogu, programada para el 22 de mayo de 2026, han conservado esa tradición desde la llegada de Disney.

Celebra el fenómeno Star Wars hoy

Actualmente la fecha ofrece estrenos de series, lanzamientos de tráilers y promociones de productos de merchandising a nivel global. En 2025 sobresalió el estreno de los episodios finales de la serie animada Maul: Shadow Lord.

Además, marcas como Burger King, LEGO y Target presentaron menús especiales, descuentos y ediciones limitadas relacionadas con el universo Star Wars.

Para quienes desean ver contenido en casa, Disney+ dispone de 11 películas y más de doce series del universo Star Wars para maratonear en cualquier momento.

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