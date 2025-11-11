Toy Story 5: Primer adelanto de Disney revelado

Por fin Disney ha presentado el primer tráiler de Toy Story 5 con el lema "La era de los juguetes ha terminado".
El avance presenta a un nuevo enemigo tecnológico de la esperada secuela, que llegará a los cines el 19 de junio de 2026.
Casi 30 años después de conocer a Woody, tanto él como sus amigos se encuentran cara a cara con su némesis: Lilypad, una tablet de videojuegos.
El terror se apoderará de los juguetes clásicos y deberán lidiar con la fascinación de los niños de hoy por la tecnología cuando Bonnie mete en sus vidas este nuevo dispositivo.
Lilypad desafiará los roles de Buzz, Woody, Jessie y el resto de la pandilla cuando enfrenten una nueva amenaza a la hora de jugar.
Sobre el elenco de voces en inglés, Tom Hanks regresa como el leal vaquero Woody; Tim Allen vuelve a interpretar a Buzz Lightyear; Joan Cusack se pone nuevamente las botas como la intrépida vaquera Jessie; y Tony Hale vuelve a dar la voz al juguete artesanal Forky.
Además, recientemente se anunció que Conan O’Brien se suma al elenco de voces en inglés como Smarty Pants, un juguete tecnológico para enseñar a los niños a ir al baño.
Más detalles
La franquicia de Toy Story se lanzó con la película original en 1995, marcando un hito al ser el primer largo de animación realizado totalmente por ordenador. Tom Hanks y Tim Allen pusieron voz a Woody y Buzz Lightyear, respectivamente.
"Ha sido un viaje hilarante y conmovedor explorando cómo nuestro equipo favorito de juguetes clásicos podría reaccionar ante el mundo tecnológicoactual, y estamos encantados de compartir este primer vistazo con el público", comentaron Andrew Stanton (director) y Kenna Harris (codirectora) de la película.
El último estreno de Pixar fue Elio, el verano pasado, que no tuvo el éxito esperado en taquilla a pesar de las buenas críticas. El estudio ha tenido mayor éxito recientemente con sus secuelas, ya que Inside Out 2 fue un éxito rotundo y la película más taquillera de 2024.