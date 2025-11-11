 Toy Story 5: Primer adelanto de Disney revelado
Farándula

Toy Story 5: Disney estrena el primer adelanto

El tráiler presenta a un nuevo enemigo tecnológico de la esperada secuela, que llegará a los cines el 19 de junio de 2026.

Compartir:
Toy Story 5, Instagram
Toy Story 5 / FOTO: Instagram

Por fin Disney ha presentado el primer tráiler de Toy Story 5 con el lema "La era de los juguetes ha terminado".

El avance presenta a un nuevo enemigo tecnológico de la esperada secuela, que llegará a los cines el 19 de junio de 2026.

Casi 30 años después de conocer a Woody, tanto él como sus amigos se encuentran cara a cara con su némesis: Lilypad, una tablet de videojuegos.

El terror se apoderará de los juguetes clásicos y deberán lidiar con la fascinación de los niños de hoy por la tecnología cuando Bonnie mete en sus vidas este nuevo dispositivo.

Lilypad desafiará los roles de Buzz, Woody, Jessie y el resto de la pandilla cuando enfrenten una nueva amenaza a la hora de jugar.

Sobre el elenco de voces en inglés, Tom Hanks regresa como el leal vaquero Woody; Tim Allen vuelve a interpretar a Buzz Lightyear; Joan Cusack se pone nuevamente las botas como la intrépida vaquera Jessie; y Tony Hale vuelve a dar la voz al juguete artesanal Forky.

Además, recientemente se anunció que Conan O’Brien se suma al elenco de voces en inglés como Smarty Pants, un juguete tecnológico para enseñar a los niños a ir al baño.

Foto embed
Toy Story 5 - Instagram

Más detalles

La franquicia de Toy Story se lanzó con la película original en 1995, marcando un hito al ser el primer largo de animación realizado totalmente por ordenador. Tom Hanks y Tim Allen pusieron voz a Woody y Buzz Lightyear, respectivamente.

"Ha sido un viaje hilarante y conmovedor explorando cómo nuestro equipo favorito de juguetes clásicos podría reaccionar ante el mundo tecnológicoactual, y estamos encantados de compartir este primer vistazo con el público", comentaron Andrew Stanton (director) y Kenna Harris (codirectora) de la película.

El último estreno de Pixar fue Elio, el verano pasado, que no tuvo el éxito esperado en taquilla a pesar de las buenas críticas. El estudio ha tenido mayor éxito recientemente con sus secuelas, ya que Inside Out 2 fue un éxito rotundo y la película más taquillera de 2024.

Foto embed
Toy Story -

En Portada

Congreso aprueba acuerdo para integrar comisión que elegirá candidatos a magistrados del TSEt
Nacionales

Congreso aprueba acuerdo para integrar comisión que elegirá candidatos a magistrados del TSE

03:33 PM, Nov 11
Veteranos militares bloquean perímetro del Congreso y diferentes carreterast
Nacionales

Veteranos militares bloquean perímetro del Congreso y diferentes carreteras

02:45 PM, Nov 11
Federación emite recomendaciones para el ingreso al estadio El Trébolt
Deportes

Federación emite recomendaciones para el ingreso al estadio El Trébol

03:33 PM, Nov 11
Vandalizan y destrozan la tumba de Silvia Pinalt
Farándula

Vandalizan y destrozan la tumba de Silvia Pinal

03:35 PM, Nov 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalCorrupciónMundial 2026#64VueltaaGuateSeguridadReal MadridEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos