Videojuegos con riesgo de grooming: ¿cuáles son?

El auge de los videojuegos en línea ha traído consigo nuevas formas de socialización, pero también riesgos que preocupan a padres y especialistas. Uno de ellos es el grooming, una práctica en la que adultos se hacen pasar por menores o amigos para ganarse la confianza de niños y adolescentes, con el fin de manipularlos.
De acuerdo con un informe publicado por TyC Sports, varios títulos muy populares entre los jóvenes presentan alto riesgo de grooming.
Lo anterior debido a sus funciones de chat, voz y mensajería directa, que permiten la comunicación entre desconocidos sin supervisión. Entre los juegos señalados se encuentran Fortnite, Roblox, Minecraft, Free Fire y Call of Duty: Warzone, todos con millones de usuarios en el mundo.
Si bien ninguno fue creado con fines negativos, los expertos advierten que las herramientas que ofrecen para interactuar se han convertido en canales donde algunos adultos intentan establecer contacto con menores. El artículo destaca que el problema no está en los videojuegos en sí, sino en la falta de control parental y la ausencia de límites dentro de las plataformas.
Cuando los niños o adolescentes juegan sin supervisión, aumenta la posibilidad de que sean contactados por desconocidos que buscan aprovecharse de ellos. Para reducir los riesgos, los especialistas recomiendan activar los controles parentales disponibles en consolas y juegos, limitar el tiempo de conexión y revisar las listas de amigos o seguidores.
¡Ten cuidado con los videojuegos!
También sugieren fomentar la comunicación abierta en casa, hablar sobre los peligros del entorno digital y enseñar a los menores a no compartir información personal ni fotos con personas que no conozcan. Además, es importante denunciar cualquier situación sospechosa en las plataformas o redes sociales correspondientes y acudir a las autoridades en caso de detectar acoso o manipulación.
Los expertos subrayan que la prevención es la herramienta más efectiva para evitar este tipo de situaciones.
Los videojuegos pueden ser una fuente de entretenimiento y aprendizaje, pero solo si los adultos acompañan a los menores en su experiencia digital, manteniendo siempre la atención.