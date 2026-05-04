Hija de Nicole Kidman brilla en debut en la Met Gala

La Met Gala 2026 dejó momentos memorables, pero uno de los más comentados fue la aparición de Sunday Rose Kidman Urban, hija de la reconocida actriz Nicole Kidman, quien debutó en la prestigiosa alfombra roja y rápidamente captó la atención de medios y seguidores.
A sus 17 años, la joven se convirtió en una de las revelaciones de la noche, protagonizando un emotivo momento junto a su madre, quien además fungió como coanfitriona del evento.
El evento, realizado el 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York bajo el tema "Fashion is Art", reunió a grandes figuras del entretenimiento y la moda. Sin embargo, la presencia de Sunday Rose destacó no solo por tratarse de su primera participación, sino por la elegancia y seguridad que proyectó en uno de los escenarios más exigentes del mundo fashionista.
¿Quién es Sunday Rose Kidman Urban?
Sunday Rose es la hija mayor de Nicole Kidman y el cantante Keith Urban. A pesar de haber crecido lejos del foco mediático, en los últimos años ha comenzado a abrirse camino en la industria de la moda. La joven ya ha participado en pasarelas internacionales y ha mostrado interés en desarrollar una carrera como modelo, influenciada en gran parte por el estilo y trayectoria de su madre.
Su debut en la Met Gala
Para su primera aparición en la Met Gala, Sunday Rose lució un vestido strapless en tonos rosados con detalles florales tridimensionales, alineado con la temática artística de la gala. Su look fue complementado con accesorios llamativos y un maquillaje elegante que resaltó su juventud, mientras llevaba el cabello largo y suelto con un estilo sofisticado.
La joven no solo destacó por su atuendo, sino también por su porte en la alfombra roja, donde posó junto a Nicole Kidman, quien deslumbró con un vestido rojo de Chanel lleno de brillo y detalles en plumas. Madre e hija lograron una armonía visual que reflejó su conexión tanto familiar como estética.
El debut de Sunday Rose en la Met Gala no pasó desapercibido y ha sido interpretado como el inicio de una nueva etapa en su vida pública. Su presencia refuerza la idea de que está lista para consolidarse dentro del mundo de la moda, siguiendo los pasos de otras jóvenes figuras que han encontrado en este evento una plataforma para proyectarse internacionalmente.
Además, su participación generó conversación debido a su edad, ya que el evento suele tener restricciones para menores de 18 años, lo que convirtió su aparición en un momento aún más comentado entre los seguidores del mundo del espectáculo.