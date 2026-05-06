¿Quién es La Chocolatita? Modelo OnlyFans y escándalo Pedro Aquino

Pedro Aquino se encuentra en medio de una fuerte controversia luego de que un programa de espectáculos peruano difundiera imágenes donde aparece llegando al departamento de una modelo conocida en redes sociales como "La Chocolatita". El caso rápidamente se volvió viral y provocó una ola de reacciones en redes sociales y medios de entretenimiento.
La mujer involucrada fue identificada como Raiza Martínez, creadora de contenido para adultos y figura conocida dentro de plataformas digitales y redes sociales. La polémica tomó aún más fuerza debido a que Aquino mantenía una relación de aproximadamente 12 años con su esposa, Katherine Fernández.
¿Quién es Pedro Aquino?
Pedro Aquino es un futbolista peruano reconocido por su participación en la selección nacional de Perú y por su trayectoria en clubes internacionales. El mediocampista ganó notoriedad tras representar a su país en torneos importantes, incluyendo la Copa América y las eliminatorias mundialistas.
A lo largo de su carrera también ha jugado en equipos de México y Perú, consolidándose como uno de los futbolistas más conocidos de su generación.
La infidelidad que desató la polémica
El escándalo comenzó luego de que el programa Magaly TV difundiera imágenes donde supuestamente se observa al futbolista llegando en horas de la mañana al inmueble de Raiza Martínez.
Las grabaciones fueron interpretadas por medios peruanos como evidencia de una posible relación extramarital, lo que generó una fuerte conversación pública debido a la vida familiar del deportista.
La situación se viralizó rápidamente y convirtió el nombre de "La Chocolatita" en tendencia en plataformas digitales.
¿Quién es "La Chocolatita"?
Raiza Martínez, conocida popularmente como "La Chocolatita", es una modelo y creadora de contenido para adultos que ha ganado notoriedad en redes sociales y plataformas de suscripción.
Su presencia mediática no es nueva. En años anteriores ya había aparecido en programas de espectáculos por supuestos vínculos con otras figuras del entretenimiento peruano. Además, mantiene una relación cercana con influencers y personalidades de la farándula.
La modelo ha construido una comunidad importante de seguidores gracias a sus publicaciones en redes y contenido exclusivo dirigido a público adulto.
@raizalove22rulos
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La creadora de contenido señaló que no tenía intención de ocultar su amistad con Aquino, aunque evitó profundizar en los rumores sobre una supuesta relación sentimental. Sin embargo, compartió un video que muchos tomaron como una directa: en el mismo se le mira realizar señas de "cuernos".
@raizalove22rulos
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Lo que dijo la esposa de Pedro Aquino
Tras difundirse las imágenes, Katherine Fernández, esposa del futbolista, publicó mensajes en redes sociales que fueron interpretados por muchos usuarios como indirectas relacionadas con la polémica.
Aunque no dio detalles directos sobre la situación, sus publicaciones despertaron especulaciones y apoyo por parte de seguidores que reaccionaron ante el escándalo.
Hasta el momento, Pedro Aquino no ha emitido una declaración pública detallada sobre el caso.