Eventos Día de la Madre en Guatemala este Fin de Semana

El Día de la Madre 2026 llegará acompañado de conciertos, musicales y actividades especiales para compartir en familia en distintos puntos de Guatemala. Desde espectáculos románticos hasta planes pensados para niños y adultos, el fin de semana promete opciones para todos los gustos.
Entre los eventos más esperados destacan el regreso de Miguel Bosé al país, las presentaciones de Los Galos y el musical infantil "Sueños de una Princesa", actividades ideales para consentir a mamá y crear recuerdos inolvidables.
Miguel Bosé vuelve a Guatemala después de 10 años
Uno de los conciertos más esperados para celebrar el Día de la Madre será el de Miguel Bosé, quien regresará a Guatemala tras una década de ausencia.
El artista español se presentará el próximo 9 de mayo en el Expocenter Grand Tikal Futura Hotel, Ciudad de Guatemala, como parte de su nueva gira internacional.
Los asistentes podrán cantar éxitos como "Amante bandido", "Morena mía", "Amiga", "Si tú no vuelves" y "Aire soy", canciones que marcaron generaciones y continúan siendo parte de la música romántica en español.
Miguel Bosé es considerado una de las figuras más importantes del pop hispano gracias a su estilo único y trayectoria artística. Las entradas para el concierto ya están disponibles a través de Eticket y los precios van desde Q830.
Los Galos tendrán noches llenas de nostalgia y romanticismo
Para quienes prefieren una velada romántica y nostálgica, Los Galos ofrecerán varias presentaciones especiales en Guatemala durante el fin de semana.
La agrupación, reconocida por sus baladas románticas, interpretará temas emblemáticos como "Entrega total", "Nunca me cansaré de ti", "Lloré" y "Como deseo ser tu amor".
Las presentaciones se realizarán en lugares como Club La Aurora, Club Guatemala y San Bartolomé Milpas Altas, donde el público podrá disfrutar una experiencia llena de recuerdos y emociones.
Los conciertos están dirigidos especialmente a quienes crecieron escuchando las canciones del grupo, aunque también suelen atraer a nuevas generaciones amantes de la música romántica.
Un musical familiar para celebrar con niños
Otra opción para el Día de la Madre será el musical infantil "Sueños de una Princesa", que tendrá funciones especiales durante mayo en el Teatro Don Juan, ubicado en la zona 1 capitalina.
La puesta en escena mezclará música en vivo, coreografías y personajes inspirados en cuentos clásicos y películas animadas.
Entre las historias y personajes inspirados estarán Frozen, Pocahontas, La Bella y la Bestia, Rapunzel, Cenicienta y Blancanieves.
El espectáculo busca brindar una experiencia familiar donde niños y adultos puedan disfrutar juntos de canciones, efectos especiales y mensajes sobre amistad y valentía.
Las funciones se realizarán todos los domingos de mayo a partir de las 4:00 de la tarde.
Opciones para compartir momentos especiales
El Día de la Madre es una de las celebraciones más importantes para las familias guatemaltecas y cada año diferentes espacios culturales y musicales preparan actividades especiales para la ocasión.
Este 2026 no será la excepción, ya que habrá opciones para quienes buscan conciertos elegantes, veladas románticas o actividades familiares.
Además de disfrutar de la música y los espectáculos, muchos asistentes aprovechan estos eventos para crear recuerdos especiales y compartir tiempo de calidad con mamá.
Un fin de semana lleno de música y emociones
Los conciertos de Miguel Bosé y Los Galos prometen convertirse en noches cargadas de sentimientos, mientras que "Sueños de una Princesa" ofrecerá una experiencia mágica para toda la familia.
Así que si todavía no tienes planes para este fin de semana, estas actividades podrían ser la oportunidad perfecta para celebrar a mamá de una forma diferente y especial.