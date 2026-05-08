 Influencia de Pugun Wisad: Su Transformación por Amor
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Pugun Wisad: así quedó la influencer que se operó porque su esposo era más guapo

La tailandesa impactó al mundo tras someterse a una cirugía de 10 horas para cambiar su rostro por completo tras recibir duras críticas comparándola con el atractivo de su esposo.

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Pugun Wisad cirugía, Instagram
Pugun Wisad cirugía / FOTO: Instagram

Pugun Wisad sorprendió a millones de usuarios en redes sociales al mostrar públicamente el resultado de una cirugía plástica de diez horas que modificó por completo su rostro. 

Su drástico cambio físico la llevó a ser tendencia, desencadenando miles de comentarios y reacciones entre sus seguidores y el público en general.

Diversas teorías comenzaron a circular en redes sociales en torno a los motivos que impulsaron a Pugun Wisad a someterse a esta transformación radical.

Algunos internautas apuntaron que la influencer buscaba acortar la diferencia física con su esposo, Ruslan, un generador de contenido muy popular y considerado "muy atractivo".

A través de un video publicado en sus perfiles sociales, la creadora de contenido tailandesa abordó directamente los rumores para aclarar cuál fue la verdadera motivación detrás de sus cirugías. 

Pugun Wisad explicó que la iniciativa de modificar su rostro fue completamente personal y no producto de presiones externas.

"Quiero dejar en claro que fue mi propia decisión. Mi esposo me advirtió cientos de veces que no lo hiciera, pero elegí someterme al cambio por mí misma", afirmó ante sus seguidores. 

Ella reconoció que, aunque su pareja no compartía la idea, ella sentía desde hace tiempo una profunda inseguridad frente a la cámara.

Durante su declaración, Pugun detalló que no importaba desde qué ángulo la fotografiaran o grabaran, siempre percibía inseguridad por su apariencia y destacó que su nariz, que según ella "no estaba recta", la hacía sentir aún más incómoda frente al público.

Críticas y comparaciones constantes

En el video, Pugun Wisad también aprovechó para hablar del impacto que han tenido los comentarios en línea sobre su aspecto físico, considerando que desde el inicio de su relación con Ruslan ha sido blanco de comparaciones, burlas e incluso mensajes de acoso digital.

Pugun Wisad explicó que durante su primera cita con su pareja ya se sentía insegura, al percibirlo como "muy guapo".

Estas sensaciones se incrementaron a lo largo de los años a medida que la pareja compartía públicamente momentos de su relación, exponiéndose aún más a los juicios y críticas del público.

En la interacción constante con la audiencia, Pugun ha recibido comentarios asegurando que se ve "mucho mayor" que su esposo y críticas relacionadas con su apariencia.

A pesar de este panorama adverso, la influencer subrayó que su cambio físico fue una iniciativa por y para ella misma, alejándose de la falsa idea de que actuó por otras personas o presiones externas.

Pugun Wisad admitió que no disfruta de las cirugías por su sensibilidad al dolor, por lo que eligió realizar todos los procedimientos estéticos en una sola sesión quirúrgica para evitar pasar varias veces por el quirófano.

"No me gustan las cirugías, soy una persona muy sensible, por eso preferí hacerlo todo en una sola ocasión", explicó.

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